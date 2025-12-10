La gripe se duplica en una semana en la Comunitat Valenciana y alcanza los 235 casos

Archivo - Las infecciones respiratorias repuntan en la Comunitat Valenciana - EDUARDO MANZANA/ EUROPA PRESS - Archivo

La incidencia de la gripe se ha más que duplicado en la última semana en la Comunitat Valenciana al pasar de 110,8 casos por 100.000 habitantes a 234,9 casos en la primera semana de diciembre, lo que supone un crecimiento del 112%.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la 49ª semana del año (del 1 al 7 de noviembre).

De este modo, se comienza el mes con una incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) de 1.195 casos frente a los 923,3 del periodo anterior, lo que supone un 29,43% más en siete días. El pasado año en estas fechas la incidencia era de 773,8 casos en la Comunitat Valenciana, mientras que la incidencia nacional, según los últimos datos correspondientes a la semana anterior, se sitúa en 643 casos.

En el caso de la covid, los contagios han bajado de 16,6 a 6, un descenso del 63,86%; mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis sube: de 27,7 a 33,4, un 20,58% menos.

Por edades, el grupo más afectado por las infecciones respiratorias sigue siendo el de menos de 4 años, que ha aumentado hasta los 4.031,9 casos --frente a los 3.662,5 de la pasada-- y entre los mayores de 65 años la incidencia está en 935,1 casos frente los 767,5 casos.

Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves ha subido de 15 casos a 18,5 casos y en el caso concreto de la gripe han crecido de 2,6 casos a 5,9 casos.