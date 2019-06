El grito estudiantil por el clima y la lucha indígena contra el expolio del Amazonas salta al Foro Social del Rototom

Publicado 31/05/2019 13:43:17 CET

CASTELLÓ, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social del Rototom Sunsplash propone en esta 26ª edición un viaje por la Amazonia para conocer la lucha indígena contra el expolio de este gigantesco pulmón verde junto a una de sus referentes, la activista Sonia Guajajara.

También se acerca a la rebelión por el clima de las estudiantes del movimiento Fridays for Future que lidera la joven sueca Greta Thunberg y analiza el "frágil e insostenible" modo de vida actual, según ha indicado la organización en un comunicado.

El Foro Social se empapa del llamamiento activo por la defensa del planeta que reivindica el lema 'Stand up for Earth', que guiará este 26º aniversario, del 16 al 22 de agosto en Benicàssim.

El espacio más reflexivo de la cita reggae ha programado de la mano de la ONG Asociación Cultural Exodus cinco sesiones que arrancarán cada día con la proyección de un documental y el posterior debate.

El Foro Social recibirá el 20 de agosto a toda una "guardiana" del Amazonas y a una de las figuras más destacadas en el liderazgo medioambiental de Brasil, la activista indígena Sonia Guajajara. La que fuera candidata a la vicepresidencia del país -la primera mujer indígena en optar al cargo- y líder de APIB, que defiende los derechos de los pueblos nativos, guiará el debate Tierra y Dignidad.

La "sensibilidad y energía" de Guajajara trasladarán al público hasta el corazón de la selva amazónica para mostrar la lucha de sus verdaderos dueños por salvarla de la explotación masiva y la deforestación, que ha aumentado un 14 por ciento entre 2017 y 2018, según datos oficiales. Todo ello en medio del "crispado" clima político en Brasil y de las recientes políticas ambientales de su presidente Jair Bolsonaro, que ha renunciado a acoger la Cumbre por el Clima este 2019.

La previa al debate Tierra y Dignidad la pondrá el documental The Rights of Nature sobre cómo la sociedad puede presionar a los gobiernos para implementar leyes en defensa del medio ambiente inspiradas en la cultura indígena.

WOMEN FOR FUTURE

El debate Women for future pondrá el foco el 21 de agosto en cómo la igualdad de género es "imprescindible" para la acción climática. Un mensaje que evidencian movimientos como el ecofeminismo -que aúna las voces del feminismo y el ecologismo- y Fridays For Future, que abandera la joven activista sueca Greta Thunberg, con quien Rototom Sunsplash ha mantenido un encuentro para establecer líneas de colaboración.

Para explicar la labor de este último colectivo estudiantil en defensa del planeta estará en Benicàssim su rostro visible en España, Gemma Barricarte. Compartirá sesión junto a Yayo Herrero, una de las investigadoras ecofeministas más "influyentes" a nivel europeo. Antes del debate se proyectará el documental 'Amenazados. Amazonia Brasileña', dedicado a esos héroes y heroínas de la naturaleza que arriesgan su vida por blindar este patrimonio natural de quienes sólo buscan su expolio.

En el Foro Social 2019 estará también Guillermo García López, director de Frágil Equilibrio, Goya al Mejor Documental 2017, que se proyectará antes del debate del mismo nombre, previsto para el domingo 18. La película propone, a través de las palabras del expresidente de Uruguay Pepe Mujica, una lúcida reflexión sobre cómo se vive y se habita el mundo. El debate sumará también a Pablo Elorduy, periodista de El Salto.

Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España, y Grammenos Mastrojeni, diplomático, profesor y escritor italiano, y miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tomarán las riendas de 'SOS clima: el lado social de la crisis' (19 de agosto). Un debate para definir el papel de la ciudadanía y el de la política en esta "emergencia climática" que hace tambalear la paz social al que precederá el pase de 'Dónde irán', un documental rodado en Senegal y que se gesta de la amistad surgida en Rototom Sunsplash entre la banda reggae Green Valley y el activista senegalés Mamadou Dia.

Cierra el círculo de propuestas y reflexiones del Foro Social la proyección de Chasing Ice (17 de agosto), sobre el fenómeno del deshielo y el efecto del cambio climático en los glaciares. Su palmarés incluye el Premio al Mejor Documental del Festival de Sundance en 2012 y una nominación al Oscar por Mejor Canción Original. Chasing Ice dará paso al debate que replica el lema del Rototom 2019, Stand up for Earth.

DOBLETE

El Foro Social está organizado por la ONG Asociación Cultural Exodus, que este fin de semana hará doblete en Valencia y en Castellón con sus actividades. Primero en el festival Ruge Rosario del barrio del Cabanyal, con la actividad de circo participativo The Power of the 80s (viernes 31) y el debate De la semilla al fruto cultural (sábado 1 de junio).

Por su parte, y dentro de los actos para conmemorar el Día del Refugiado, promoverá en la plaza Huerto Sogueros de Castellón el cuentacuentos El viaje y una yincana familiar (1 de junio) junto a la plataforma de sensibilizacion Castelló Ciudad Refugi.