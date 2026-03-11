Grupo La Sucursal "da el salto" a Madrid al frente de la restauración del Hotel101

HBNB Kitchen by La Sucursal es el nombre del proyecto gastronómico con el que el grupo valenciano "da el salto" a Madrid. Se trata del servicio de restauración del Hotel101 Madrid, "el más grande que ha abierto en España en los últimos años". - REMITIDA GRUPO LA SUCURSAL

HBNB Kitchen by La Sucursal es el nombre del proyecto gastronómico con el que el grupo valenciano "da el salto" a Madrid. Se trata del servicio de restauración del Hotel101 Madrid, "el más grande que ha abierto en España en los últimos años".

Se trata de un establecimiento de 680 habitaciones en "un enclave estratégico de la capital española", puesto que se sitúa a los pies de la Curva Valdebebas del Gran Premio de España de Fórmula 1 Madring (es hotel oficial del campeonato para los próximos 10 años), a unos pocos minutos a pie del recinto ferial Ifema o la Ciudad Deportiva del Real Madrid y a escasos kilómetros de la Estación de trenes Madrid Chamartín-Clara Campoamor o el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, subraya el Grupo La Sucursal en un comunicado.

El servicio de cocina en este hotel incluye las soluciones gastronómicas para sus huéspedes o el catering para su centro de negocios y los eventos que se desarrollarán en este tres estrellas.

La familia Andrés, que ya se encarga de la explotación del emblemático edificio Veles e Vents en la Marina de València, propone en este nuevo proyecto "cocina mediterránea con un punto creativo" con una oferta en la que arroces, pescados y huerta serán los protagonistas.

El alojamiento, que abre sus puertas en los próximos días, ha sido el escenario de una fiesta de inauguración a la que han asistido los responsables de Hotel101 Global Holdings Corporation, la empresa con sede en Singapur y de origen filipino, además del embajador filipino en España, Philippe J. Lhuillier; el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Fernando Martín Izquierdo; la directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro; y unos 400 invitados.

Los asistentes han podido conocer de primera mano su oferta culinaria, pero también las "HappyRooms", el modelo de habitaciones idénticas que componen estos hoteles en el mundo. Con dos establecimientos ya abiertos y operando Filipinas, la de Madrid es la primera apertura del grupo en Europa. Sus responsables han confirmado la inauguración en el mes de diciembre del cuarto hotel en Niseko (Japón).

Entre los invitados al evento se encontraban Cristina, Miriam y Javier de Andrés, tres de los siete hijos de Loles Salvador. La matriarca sigue presente en la historia de La Sucursal en su salto a Madrid, ya que fue ella el origen de la relación entre Adrián Colinas de Andrés y Paz Aparisi, la pareja de la tercera generación familiar que dirige este proyecto.

Aparisi, con más de 15 años de experiencia en el sector, conoció a Loles cuando todavía se estaba formando al realizar un trabajo sobre ella como referente profesional. Así fue cómo conoció a Colinas, hijo de Lola de Andrés, y ambos son los que han desarrollado este proyecto desde el pasado verano para Hotel101.

"Estamos muy ilusionados con la apertura de HBNB Kitchen. Los responsables de Hotel101 visitaron Veles e Vents hace apenas unos meses y hubo un flechazo, así que cuesta creer que en menos de un año estemos abriendo las puertas, pero su fuerza de trabajo y nuestra capacidad para crear un equipo desde Grupo La Sucursal lo ha hecho posible", asevera Adrián Colinas, Business Developer del establecimiento gastronómico.

"Especialmente hasta después de la primera edición del Gran Premio de Fórmula 1 (del 13 al 16 de septiembre), nuestro foco está en consolidar al equipo, el servicio y satisfacer la escalabilidad de un hotel con tanta capacidad de alojamiento. Una vez asentados, nuestra idea es ampliar servicios de catering y restauración tanto a ferias en IFEMA como para empresas del entorno", añade Aparisi, Operations Manager del proyecto.

El equipo de HBNB Kitchen está compuesto por 25 profesionales fijos y otros tantos disponibles según los picos de actividad. La mayoría son perfiles senior y con experiencia en cocinas mediterráneas, "pero además de solvencia en arroces y elaboraciones con pescados, hemos agregado talento especialista en carnes para completar una oferta gastronómica que desde Hotel101 quieren que distinga al establecimiento en Valdebebas", comenta Aparisi.

En este sentido, el director gastronómico de Grupo La Sucursal, Javier de Andrés, destaca "el valor que podemos agregar a uno de los hoteles más grandes que ha abierto en España". "No han querido que un hotel con un gran volumen de actividad tenga una solución gastronómica para salir del paso, sino que han elegido a nuestra familia para que HBNB Kitchen sea el elemento diferencial y de calidad para su oferta", remarca.

Por eso este acuerdo está comprometido a desarrollar los próximos hoteles del grupo para Portugal y España, "aunque creemos que es un acierto que encuentren a un socio local de alta calidad en cada país de Europa donde proyectan abrir". "Para nosotros es un orgullo estar junto a Hotel101 desde ahora y que la cocina creativa y mediterránea de La Sucursal sea su emblema en nuestro país", concluye Colinas.

UN 2026 "EXPANSIVO"

La apertura de HBNB Kitchen by La Sucursal supone "el hito más destacado" del grupo hostelero en este primer semestre. No obstante, la empresa familiar cuenta con importantes novedades en este "expansivo" 2026. Superada la década de gestión en Veles e Vents, Jorge de Andrés se prepara para proponer un cambio en la oferta de alta gastronomía con LAB Sucursal.

Junto a Fran Espí, los dos chefs han modificado la cocina de La Sucursal para ofrecer una experiencia a un número de comensales limitado donde la innovación será el ingrediente principal. Esta oferta alternativa dará comienzo en primavera.

Además, la oferta de ocio de Grupo La Sucursal sigue creciendo a la hora de completar las posibilidades del emblemático edificio diseñado por David Chipperfield. Primero, estableciendo un tardeo en la Sala Varadero (hall de Veles e Vents) todos los sábados a partir de fallas y hasta el mes de junio.

Con la Terraza Malabar en marcha a partir del mes de abril y en coordinación con la discoteca Ático de Veles (en la tercera planta del edificio, el grupo presentará próximamente un festival musical que ya tiene nombre y fecha: Eclipse Total Valencia Festival, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en las terrazas de Veles e Vents.