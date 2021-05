Los grupos defienden que el reparto de los fondos Covid atienda a la población y exigen el cambio de la financiación

El PP no aclara si asistirá a la manifestación en Madrid, Vox no irá y el PSPV sí estará porque "da igual el color del Gobierno"

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de grupos de Les Corts han defendido que el reparto de los fondos Covid por parte del gobierno atienda al criterio poblacional, y el PP presentará una declaración institucional para defender esta cuestión. Compromís insta a "no financiar kilómetros cuadrados, sino a las personas que viven en esos kilómetros cuadrados", mientras que el PSPV-PSOE ha argumentado que el conseller Soler defiende un criterio de población ajustada.

Así se han pronunciado los grupos en la cámara antes del pleno, donde pese al acuerdo en general, sí ha habido matizaciones. Mientras Unides Podem se ha mostrado a favor de utilizar el criterio poblacional y no del PIB; Ciudadanos ha remarcado que los criterios para este reparto son "la población, despoblación y la pobreza" y Vox ha abogado por valorar también la situación de los sectores tras la pandemia.

También ha habido disensiones con la propuesta de Soler al Ministerio. Para Tony Woodward (Cs), el conseller está "mareando la perdiz y lo que tiene que hacer es reclamar al Gobierno central la reforma de la financiación autonómica de una vez" y Ana Vega (Vox) ha considerado que "desviar 3.000 millones de fondos europeos para solventar la infrafinanciación no resulta lógico".

Para Manolo Mata (PSPV), el conseller ha sido "tajante en la cuestión": "No se puede realizar el reparto de 13.000 millones exclusivamente por el PIB" y ha indicado que "cada vez que hay reparto, hay comunidades descontentas".

Fran Ferri (Compromís) ha abogado porque el reparto del fondo covid "tenga en cuenta la infrafinanciación y la afectación en la tercera ola" ya que a la Comunitat Valenciana le ha golpeado "más fuerte que a ninguna otra". Según la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, los fondos Covid son "la oportunidad de compensar los daños causados a la Comunitat Valenciana".

MANIFESTACIÓN

Por otra parte, los cuatro grupos que integran la Plataforma pel Finançament Just (PSPV, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem) han reafirmado que acudirán a la manifestación que ha convocado el 15 de junio en Madrid, mientras que el PP no ha aclarado si se sumará y Vox ha confirmado que no estará.

De hecho, Compromís ha instado al PP a que se sume y que se "crea de una vez la reforma de la financiación". Mientras, la síndica 'popular', Eva Ortiz, no ha dicho explícitamente si acudirán o no, pero ha expresado su "poca esperanza de que ningún miembro del Gobierno se reúna para intentar ayudar a la Comunitat Valenciana".

En este sentido, Ortiz ha reprochado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "vino a reírse de los regantes" la semana pasada y no "tuvo la sensibilidad de hablar con las personas que estaban allí".

Por ello, tiene "serias dudas" de que "se reúna la señora Montero con los grupos y la representación de la sociedad valenciana que se concentre esos días", aunque considera que "el mayor culpable es el president Ximo Puig" ya que "no se planta ante ninguna de las necesidades y carencias de los valencianos".

Por su parte, Ana Vega (Vox) ha confirmado que su grupo no va a estar en la protesta y ha abogado por una "reforma integral de la economía" ya que considera que esta situación "demuestra el fracaso del estado de las autonomías".

Desde el PSPV-PSOE, Manolo Mata ha indicado que acudirán a la manifestación ya que "da igual el color político del Gobierno" y ha pedido al resto de grupos que "acaben con el postureo": "Aquí el PP defiende lo contradio que Ayuso", ha considerado, al tiempo que ha agregado: "Es muy bonito aliarte con Más Madrid pero que en Asturias o Galicia digan lo contrario".

"¿DÓNDE ESTÁN LOS ALIADOS?"

Respecto a la financiación, Mata ha señalado que la posición de su grupo es "imbatible" e "incuestionable" y que ha sido "repetida hasta la saciedad", y que le da la razón "el Banco de España y el Ivie".

A partir de ahí, Mata se ha preguntado: "¿Dónde están los aliados? ¿Dónde está la gente que tiene que sumarse?". Así, ha admitido que "tendrán problemas con socialistas de otros territorios", pero que se necesita un "modelo de consenso": "Si no aportamos cesiones unos y otros no va a haber" un cambio.

También ha criticado al PP que esto "no es una pelea de gallos de corral" y que el PP "tendría que plantarle cara a Casado" y a gobiernos como "Galicia, Castilla y León y la Comunidad de Madrid". "El PP quiere gritar contra Sánchez, pero sin Sánchez no habrá modelo", ha aseverado.

Por su parte, Woodward ha reafirmado el "compromiso" de Cs para "continuar peleando por esta reivindicación histórica para la Comunitat Valenciana" y ha confirmado que Cs estará en Madrid en la próxima concentración convocada por la Plataforma Per un Finançament Just. "Esperamos que la ministra nos reciba y nos escuche", ha añadido tras recordar que, en el pleno de hoy en Les Corts, Cs interpelará al Consell sobre la estrategia que está llevando a cabo para poner en marcha la reforma del sistema de financiación autonómica.

Por su parte, Pilar Lima ha pedido que el Ministerio de Hacienda "cumpla con el compromiso" del cambio del modelo en 2021 y "si fuese antes del verano sería fantástico".