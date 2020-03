Los grupos de Les Corts llaman a la tranquilidad y reconocen el trabajo de los sanitarios ante el coronavirus

La oposición reclama transparencia al Botànic y el PP avanza que más adelante pedirá responsabilidades políticas

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos con representación en Les Corts Valencianes (PSPV, Compromís, Unides Podem, PP, Ciudadanos y Vox) han coincidido este miércoles en lanzar un llamamiento a la tranquilidad ante el coronavirus y han reconocido el trabajo que están realizando los profesionales sanitarios valencianos ante la situación generada, tras 19 casos positivos, entre los que se encuentra un fallecido el pasado 13 de febrero que portaba este virus.

Así lo han expresado los portavoces de los grupos tras la reunión que han mantenido a primera hora de la mañana con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la que se les ha explicado la situación de la Comunitat Valenciana ante el coronavirus y la gestión que se está realizando.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha agradecido estas explicaciones tras enterarse por la prensa del fallecimiento del hombre con coronavirus, y ha subrayado que "no es el momento de hacer un debate político sobre esto". Según ha señalado, ha pedido a Barceló que comparezca en el parlamento valenciano para informar sobre este tema y le ha respondido que lo hará cuando toda esta situación pase.

"Nosotros no vamos a hacer lo que hacían el PSOE o Compromís de azuzar al gobierno, en estos momentos de dificultad y de crisis hay que apoyar y hay que estabilizar la situación, transmitir total tranquilidad, apoyo a los profesionales y que se adopten las decisiones en base a criterios técnicos y profesionales".

No obstante, ha puntualizado que más allá de ese apoyo al Consell reclaman "absoluta transparencia a la hora de trasladar la información" y ha sugerido que sean los técnicos los que den las ruedas de prensa sobre cuestiones técnicas porque "ha habido algunas comparecencias que más que tranquilizar han producido intranquilidad en la población".

También ha leído algunos tuits críticos de representantes del PSOE y Compromís criticando la gestión del ébola en 2014 por parte del entonces gobierno de Mariano Rajoy y ha destacado que "eso es lo que no va a hacer el PP".

"Hoy tranquilidad, hoy respaldo total y absoluto. El momento de exigir responsabilidades políticas por algunas cuestiones que no han funcionado no es hoy, será mañana y el PP lo hará. Ahora lo importante es tranquilizar, estar al lado de los profesionales y contener esta epidemia", ha subrayado.

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha asegurado que se ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias, ha agradecido el llamamiento a los síndicos y ha pedido que se mantenga la coordinación entre instituciones, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la calma.

A su juicio, era necesario este contacto para abordar la situación porque hay que trabajar juntos para contener la propagación de un virus "que aunque no sea mostrado tan letal como otros del pasado es preocupante" y también la "expansión de la preocupación, del miedo o de la opacidad entre la sociedad valencian,a que como es normal está preocupada, quiere saber y necesita que se le informe".

Asimismo, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que el Valencia Basket haya apuntado que jugará su partido con público local ante el Armani Milan pese a la recomendación del Ministerio de Sanidad de que se juegue a puerta cerrada: "Esperamos que las administraciones públicas hagan valer su poder para que esta medida necesaria se lleve a cabo".

La síndica de Vox, Ana Vega, ha señalado que "no es cuestión de crear una situación de alarma, pero el sistema sanitario tiene que ser preventivo, más que reactivo, para evitar estos casos". También ha pedido más celeridad a la hora de dar explicaciones por parte de las autoridades sobre estas cuestiones y mayor transparencia: "Exigimos esa transparencia que el Gobierno del Botànic predica y esa celeridad a la hora de dar explicaciones".

EL BOTÀNIC DEFIENDE LA TRANSPARENCIA DEL CONSELL

El portavoz socialista, Manolo Mata, también ha llamado a la tranquilidad porque ha habido 19 casos positivos frente a 481 análisis negativos de coronavirus, una enfermedad "muy leve, pero muy transmisible".

También ha respondido que esta situación no tiene nada que ver con la del ébola de 2014 porque entonces "se trajeron a un enfermo que no tenía que estar en España" y ha insistido en que "no hay nada oculto, no es una enfermedad rarísima, hay unos protocolos" y también "unas fake news horrorosas". Así, ha incidido en que hay que mantener medidas elementales de higiene y "hacer la cobra cuando alguien venga de una zona de riesgo".

Mata ha asegurado que el Consell ha actuado con total transparencia y precisamente esta es la que ayuda a combatir el miedo, "que es la peor pandemia que pueden tener las sociedades modernas".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha destacado el reto mundial que está suponiendo la colaboración para contener el coronavirus -"ojalá se trataran otras crisis de esta manera", ha dicho- y ha defendido que se está trabajando de manera adecuada.

"Se está actuando con total transparencia", ha remarcado, para agregar también que se han dado ruedas de prensa y ahora todos los grupos han podido plantear todas sus preguntas: "Se está actuando de una forma muy correcta y con mucha transparencia por parte del Consell".

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha destacado por su parte la obligación de los cargos públicos de transmitir tranquilidad y mostrar su responsabilidad ante "un virus tan nuevo" en el que "el boca a boca genera mucha desinformación".