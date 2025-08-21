Guardamar del Segura (Alicante) prohíbe el baño en sus playas tras la aparición de dos dragones azules

Imagen de los dragones azules aparecidos en la playa de Vivers de Guardamar del Segura - FACEBOOK ALCALDE DE GUARDAMAR DEL SEGURA

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) ha prohibido el baño en sus playas tras la aparición de dos ejemplares de dragones azules ('Glaucus atlanticus') en la de Vivers, según ha indicado el alcalde del municipio, José Luis Sáez, a través de redes sociales.

De esta forma, el consistorio ha izado la bandera roja y ha recordado a los bañistas que cuando se observan ejemplares de esta especie venenosa "deben mantenerse alejados" de ellos debido a su picadura, que genera "náuseas, dolores y vómitos". Además, el primer edil ha indicado que estos animales tienen un tamaño pequeño, de unos cuatro centímetros, así como un color "brillante y llamativo".

Por todo ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo preventivo para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes marinas. "Los servicios municipales están atentos a la evolución de la situación e irán informando sobre las diferentes medidas", ha detallado el alcalde.

Asimismo, Sáez ha advertido de que si se observa un ejemplar, no se debe tocar "ni con guantes" y que hay que avisar a socorristas o autoridades. También ha recalcado que si se sufre una picadura, hay que enjuagar la zona con agua salada y acudir al puesto de socorro o centro de salud más cercano para recibir atenciones.