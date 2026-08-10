La Guardia Civil investiga un ataque homófobo durante las fiestas de Benialí a cinco menores

Imagen de la concentración de condena - AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE GALLINERA

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se encuentra en proceso de recopilar información e instruir las diligencias tras los ataques y actitudes homófobas registradas el pasado sábado durante las fiestas de Benialí (Alicante) sufridas por cinco chicas de 14 años, según ha informado el instituto armado.

Los hechos sucedieron el pasado sábado cuando cinco chicas de 14 años fueron agredidas por parte de tres jóvenes de entre 16 y 17 que lanzaron insultos homófobos contra ellas como "maricona" o "bollera", además de gritos como "viva Franco" o "viva Vox". Una de las menores víctimas acabó con un ojo morado y varias heridas en las rodillas, hechos que fueron denunciados ante la Guardia Civil.

Vecinos de la Vall de Gallinera se concentraron el domingo ante la Casa del Consell para expresar su condena y reivindicar una localidad libre de LGTBIfobia y que las fiestas sean espacios seguros de convivencia sin odio ni discriminación.

Por su parte, el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera (Alicante), al que pertenece Benialí, manifestó en un comunicado en redes sociales su "más absoluta repulsa y condena" ante los ataques y actitudes homófobas producidos.

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado la agresión por lesbofobia en Benialí y ha pedido "firmeza en las convicciones democráticas y respeto a los derechos humanos".

"Mi solidaridad con las jóvenes agredidas por lesbofobia en Alicante. El odio señala, legitima y golpea en la calle. Frente a la extrema derecha que siembra el miedo que conduce al odio, firmeza en las convicciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Ni un paso atrás", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.