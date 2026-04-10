Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en una vivienda de Benetússer (Valencia) cuando se hallaba en compañía de otro que salió a pedir auxilio y llamó al 112, según han informado fuentes del instituto armado.

De acuerdo con la información publicada por Las Provincias y Levante-EMV, la muerte se habría producido tras consumir droga alfa en un encuentro sexual en la vivienda.

El cuerpo no presentaba signos externos de violencia por lo que los agentes están pendientes de la autopsia que determinará las causas de la muerte y, por tanto, para poder esclarecer si el hombre que se encontraba junto con la víctima pudo tener alguna implicación en ese fallecimiento.