La Guardia Civil no ve causa probable de muerte violenta del subinspector fallecido en Riba-roja (Valencia)

Un agente de la Guardia Civil frente al domicilio de Riba-roja de Túria (Valencia) donde un subinspector de Policía Nacional retirado ha sido hallado muerto. - JORGE GIL/ EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Guardia Civil apuntan a que no existe causa probable de muerte violenta en el fallecimiento de un hombre de 60 años, subinspector de la Policía Nacional retirado, cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda de la localidad valenciana de Riba-roja, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Sin embargo, han precisado que, como todavía no se ha presentado un informe forense definitivo, van a continuar las investigaciones para dilucidar las causas del suceso. La Policía Judicial de la Guardia Civil está a cargo de la investigación.

El cuerpo del hombre se halló este lunes por la tarde y presentaba diversas heridas, lo que en un principio hacía pensar que podría haber muerto como consecuencia de golpes recibidos. Sin embargo, este martes han indicado que los investigadores no ven causa probable de muerte violenta a la espera del informe de la autopsia.