El guitarrista Rafael Serrallet, nominado a los Latin Grammy con un disco instrumental grabado en Ucrania

El disco 'Y el canto de todas' del guitarrista Rafael Serrallet, nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. - RAFAEL SERRALLET

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista valenciano Rafael Serrallet acaba de recibir una nominación a los Latin Grammy 2025 por su reciente proyecto discográfico 'Y el canto de todas', en la categoría Mejor Álbum Instrumental. El álbum, grabado en Ucrania junto a la Orquesta Filarmónica de Lviv, rinde homenaje a compositoras latinoamericanas.

Grabado en pleno contexto de guerra, el trabajo de Serrallet reúne repertorio que viene de los ámbitos clásicos, pero también popular con compositoras como Teresa Carreño, Ernestina Lecuona, Chabuca Granda o Violeta Parra.

"Es un honor que la Academia Latina de la Grabación reconozca el trabajo que hay en este disco, y que va mucho más allá de la música. Es uno de los más altos reconocimientos que puede recibir un músico y estar nominado es ya un grandísimo logro", expresa Serrallet.

Esta nominación sitúa a este trabajo entre los referentes musicales de habla hispana de 2025, junto a artistas de gran proyección internacional. También hay otros artistas españoles nominados en la categoría de música clásica como el guitarrista valenciano Ausiàs Parejo y las pianistas Susana Gómez Vázquez e Isabel Dobarro.

'Y el canto de todas', galardonado con dos Global Music Awards, también está nominado para los World Entertainment Awards, cuya ceremonia se celebrará en Los Ángeles en diciembre.

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025 se celebrará en Las Vegas el próximo 13 de noviembre.