Gustavo Dudamel dirigirá la OV en el concierto extraordinario 'València y Venezuela: unidas por la música'

El director Gustavo Dudamel - REMITIDA AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Gustavo Dudamel se pondrá al frente de la Orquesta de València en el concierto extraordinario 'València y Venezuela: unidas por la música'.

El Palau de la Música de la capital del Turia celebrará el próximo 2 de julio de 2027, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi, este recital, que contará, además, con el trompetista venezolano Pacho Flores como solista.

La cita constituirá el "gran colofón" de la temporada conmemorativa del 40.º aniversario del Palau de la Música. El programa reunirá el Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor, de Johann Nepomuk Hummel, con Pacho Flores como solista, y la Sinfonía n.º 5 en Do sostenido menor, de Gustav Mahler, una de las grandes obras del repertorio sinfónico, detallan los responsables del auditorio municipal en un comunicado.

El concierto, remarcan, adquiere "una especial significación al plantearse también como un homenaje a Venezuela tras el devastador terremoto que ha afectado recientemente al país, poniendo de manifiesto el valor de la música como instrumento de unión, solidaridad y apoyo ante situaciones de especial dificultad". De esta manera, el Palau de la Música y la Orquesta de València quieren "expresar su solidaridad y la de su público con las personas afectadas".

Con este objetivo, el Palau habilitará una Fila Cero para facilitar la participación y colaboración de la ciudadanía y canalizar las aportaciones económicas, permitiendo así sumarse a esta iniciativa solidaria también a aquellas personas que no puedan asistir al concierto.

El carácter venezolano de esta cita estará representado de manera especialmente emblemática por Gustavo Dudamel, referente internacional de la música y uno de los principales exponentes de la extraordinaria tradición musical venezolana, así como por Pacho Flores, artista en residencia del Palau de la Música, y Christian Vásquez, director asociado de la Orquestra de València esta temporada, que participará en este proyecto como asistente del maestro Dudamel, reforzando así el vínculo artístico de la propuesta con la institución.

El director gerente del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado que "este concierto reúne muchos de los elementos que queríamos que estuvieran presentes en la celebración de nuestros 40 años: una Orquesta de València en un gran momento artístico, un director del magisterio y de la dimensión internacional de Gustavo Dudamel, y músicos tan estrechamente vinculados a nosotros como Pacho Flores y Christian Vásquez".

"Queremos que sea, además, una expresión de solidaridad y de los profundos vínculos que la música ha creado entre València y Venezuela. La música tiene una extraordinaria capacidad para unir a las personas y, en momentos especialmente difíciles, también para transmitir cercanía y apoyo. Estoy convencido de que viviremos una noche de enorme emoción en la Sala Iturbi", añade.

TRIPLE DIMENSIÓN

De este modo, 'València i Veneçuela: unides per la música' reunirá una triple dimensión artística, conmemorativa y solidaria, cerrando una temporada especialmente significativa para el Palau de la Música y convirtiendo la celebración de sus cuatro décadas de historia en una ocasión para expresar, a través de la música, la solidaridad con Venezuela.

Una solidaridad que adquiere un significado especialmente emotivo para València, después de que Gustavo Dudamel y Pacho Flores mostraran su apoyo y afecto a la ciudad y a las personas afectadas por la dana en el extraordinario concierto celebrado en el Palau de la Música el 2 de febrero de 2025.

Aquella cita, marcada por la emoción y la solidaridad con el pueblo valenciano, encuentra ahora su correspondencia en este concierto dedicado a Venezuela, en una nueva muestra de los profundos lazos que unen a ambos pueblos a través de la música.

Las localidades tendrán precios de 40, 30 y 20 euros, correspondientes respectivamente a patio de butacas y anfiteatro, tribunas, y fondos y coro. Se aplicarán las bonificaciones previstas por el Palau de la Música para los diferentes colectivos.

Asimismo, se habilitará una Fila Cero destinada a canalizar las aportaciones económicas de todas aquellas personas que quieran sumarse a la finalidad solidaria del concierto. Los detalles para realizar estas aportaciones se comunicarán a través de los canales oficiales del Palau de la Música.