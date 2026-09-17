Hábitat repasa cuatro décadas de diseño español a través de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño - FERIA HÁBITAT

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Feria Hábitat València 2026 acogerá por primera vez una retrospectiva de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño, una iniciativa impulsada conjuntamente por Feria Valencia y la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para "poner en valor el papel del diseño y la innovación en industria española del hábitat como herramientas estratégicas para la competitividad, la transformación de la industria y el progreso económico y social".

La exposición, en el marco del certamen que se celebra del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en Feria Valencia, propone un recorrido por cuatro décadas de diseño e innovación en España en diseño de mueble, iluminación y decoración, a través de productos, proyectos y trayectorias de empresas y profesionales reconocidos con estos galardones.

La selección reúne ejemplos desde finales de los años ochenta hasta la actualidad y permite observar cómo el diseño y la innovación han acompañado la evolución de la industria del habitat española, transformando productos, procesos, materiales y formas de entender el espacio, según ha detallado la feria en un comunicado.

La iniciativa parte de "una relación especialmente estrecha entre los propios Premios Nacionales y Feria Hábitat València". A lo largo de las últimas décadas, decenas de empresas y profesionales galardonados han formado parte del certamen como expositores, diseñadores, conferenciantes o protagonistas de sus contenidos. La exposición sitúa así en un mismo escenario el reconocimiento institucional que representan estos premios y la realidad de una industria en la que el diseño se traduce en producto, innovación, internacionalización, competitividad y generación de valor.

DEL BANCO TRAM A LAS NUEVAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

La exposición reúne una selección de piezas históricas y contemporáneas que permite recorrer la evolución del diseño español a través de algunos de sus productos más representativos. Entre las piezas históricas se encuentra el banco TRAM de Escofet, Premio Nacional de Diseño 1992, diseñado por Miguel Milá en 1991 para el Anillo Olímpico de Barcelona'92; Literatura Open de Punt Mobles, Premio Nacional de Diseño 1997, evolución de la icónica librería diseñada por Vicent Martínez; y la lámpara Cesta de Santa & Cole, Premio Nacional de Diseño 1999, diseñada por Miguel Milá en 1962.

También estará presente el perchero ONA de Mobles 114, Premio Nacional de Diseño 2001, diseñado por Carles Riart y Montse Padrós en 1991 y presente en las colecciones del Museu del Disseny de Barcelona y el MoMA de Nueva York. A esta selección se suma la Colección Columbia de Roca, Premio Nacional de Diseño 2002, diseñada por Giorgetto Giugiaro en 1990.

La exposición incorpora asimismo a Nani Marquina, Premio Nacional de Diseño 2005; Andreu World, Premio Nacional de Diseño 2007, con la silla Smile, diseñada por Lievore Altherr Molina en 2007; Stua, Premio Nacional de Diseño 2008, con la silla Gas, diseñada por Jesús Gasca en 1999; y Sellex, Premio Nacional de Diseño 2011, con el banco AERO, diseñado por Lievore Altherr Molina en 2001.

La selección continúa con Royo, Premio Nacional de Diseño 2012; las butacas Flame y Lyon de Figueras, Premio Nacional de Diseño 2013; y la lámpara portátil FollowMe de Marset, Premio Nacional de Diseño 2015, diseñada en 2014 por Inma Bermúdez, Premio Nacional de Diseño 2022. Por su parte, Simon, Premio Nacional de Diseño 2016, estará representada por Simon 100, desarrollado por el equipo de diseño de la compañía con motivo de su centenario.

La innovación material y tecnológica ocupa también un espacio destacado. Cosentino, reconocida con el Premio Nacional de Innovación en 2016 y 2021, participa con una pieza de Silestone fabricada mediante tecnología HybriQ.

Actiu, Premio Nacional de Diseño 2017, presenta TNK500 AUREA, diseñada por Alegre Design, mientras que Porcelanosa Grupo, Premio Nacional de Innovación 2019, estará representada por PAR-KER Nobu Roble, un parquet cerámico que traslada las cualidades visuales de la madera al gres porcelánico.

El recorrido incorpora también el sillón Paralel de Point, Premio Nacional de Diseño 2019, diseñado por Gabriel Teixidó en 2019; la luminaria Black Note de LZF Lamps, Premio Nacional de Diseño 2020, diseñada por Ramón Esteve en 2019; y el sillón Frames de Expormim, Premio Nacional de Diseño 2021, diseñado en 2018 por Jaime Hayon, Premio Nacional de Diseño 2021.

Las generaciones más recientes están presentes a través de la silla IKA de Ondarreta, Premio Nacional de Diseño 2023, diseñada por Arquimaña en 2022; el sofá Loop de Sancal, Premio Nacional de Diseño 2024, diseñado por Raw Color en 2022; Kriskadecor, Premio Nacional de Diseño 2024; y Viccarbe, Premio Nacional de Diseño 2025, con Aleta, diseñada por Jaime Hayon en 2017.

Completa el recorrido La Fábrica, Premio Nacional de Diseño 2026, mediante un contenido audiovisual que incorpora a la muestra una mirada hacia la creación y la difusión contemporánea del diseño.

UNA GENEALOGÍA DEL DISEÑO ESPAÑOL

Junto a las empresas y sus productos, la exposición incorpora las trayectorias de una amplia representación de profesionales distinguidos con el Premio Nacional de Diseño, construyendo una genealogía que conecta distintas generaciones del diseño español.

La relación comienza con figuras como Miguel Milá Sagnier (1987), Òscar Tusquets Blanca y Enric Satué (1988), Santiago Miranda (1989) y Josep Lluscà Martínez (1990), y continúa con Jorge Pensi Lombardo y Pepe Cruz Novillo (1997), Alberto Lievore y Xavier Mariscal (1999), Mario Eskenazi, Juli Capella y Quim Larrea (2000), Isidro Ferrer (2002), Antoni Arola (2003), Pati Núñez (2007) y Nacho Lavernia (2012).

Las generaciones posteriores están representadas por Mario Ruiz Rubio (2016), Manuel Estrada (2017), Marisa Gallén (2019), Pepe Gimeno (2020), Jaime Hayon y Ramón Úbeda (2021), Inma Bermúdez (2022), Álvaro Catalán de Ocón y Jordi Iranzo, de Clap Design (2023), Héctor Serrano (2024), Patricia Urquiola y Miguel Leiro (2025), y Martín Azúa e Inés Llasera (2026).

La presencia conjunta de estas trayectorias permite observar la evolución de las distintas maneras de entender el diseño en España y su progresiva conexión con la industria, la innovación, la cultura y los nuevos escenarios económicos y sociales.

JORNADA PROFESIONAL EN EL ÁGORA NUDE

La exposición formará parte de una colaboración más amplia entre Feria Hábitat València y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que tendrá también su expresión en una jornada profesional en Ágora nude el lunes 28 de septiembre, bajo el título 'Diseño e innovación: del reconocimiento a la transformación'.

El encuentro reunirá a empresas y profesionales distinguidos con los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño para abordar cuestiones como el diseño como estrategia empresarial, la innovación desde la industria, la relación entre diseñadores y tejido productivo, la construcción de una cultura del diseño y los retos que España debe afrontar para aprovechar mejor el diseño como motor de innovación durante los próximos años.La jornada concluirá con una visita a la exposición.