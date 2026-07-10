Hacienda remite a la Generalitat el borrador del nuevo sistema de financiación con los 3.699 millones más comprometidos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha remitido este viernes a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas el borrador detallado del acuerdo de su propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, que aporta 3.669 millones de euros más al año a la Comunitat Valenciana.

La propuesta de reforma del modelo, cuyas líneas generales se presentaron el pasado enero en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "garantiza que la ciudadanía valenciana contará con los mayores recursos de su historia para la sanidad y la educación pública, para la dependencia y para el resto de servicios que prestan las comunidades autónomas", han destacado fuentes de Hacienda.

Si la propuesta entra en vigor en 2027, las comunidades recibirán el próximo año 20.975 millones más que con el modelo vigente. Según las estimaciones realizadas, el nuevo sistema de financiación aportaría a las comunidades autónomas en torno a 224.500 millones, una cifra muy superior, por ejemplo, a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el modelo propuesto supondría incrementar en 3.669 millones al año los recursos que recibiría con el modelo vigente actualmente. "Este territorio es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 18% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente", han explicado desde Hacienda.

En ese sentido, "todas las Comunidades Autónomas sin excepción salen beneficiadas con la reforma". Por ello, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha insistido en que no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, garantiza más recursos para los servicios públicos y el Estado de bienestar.

Desde el Ministerio defienden que "es un error rechazar por puro interés partidista un modelo de financiación que aporta más recursos para la ciudadanía". En la misma línea, consideran que "no es comprensible que las comunidades autónomas del PP hayan votado en contra de los objetivos de estabilidad 2027-2029, que para la Comunitat Valenciana suponen 549 millones".

Aun así, Arcadi España "mantiene la mano tendida y emplaza al conjunto de comunidades a analizar y debatir el borrador remitido". El ministro de Hacienda "entiende que hay margen para negociar tanto en las reuniones del Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el CPFF y en el Congreso de los Diputados", han explicado fuentes de Hacienda.

BASES DEL MODELO

El borrador incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población; incrementa la capacidad tributaria; "amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente" y "garantiza" la nivelación vertical con una aportación adicional de la Administración central.

Igualmente, recoge la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios e incluye un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático. También se incorpora una "garantía de statu quo, por el que ninguna CCAA recibe menos que con el anterior modelo".

La Comunitat Valenciana, según fuentes de Hacienda, "es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo". "También se encuentra entre las comunidades que más recursos recibe por la nivelación vertical, es decir, por la aportación del Estado al sistema. Y también recibe por la nivelación horizontal, es decir, cuando se aplica la solidaridad interterritorial", han expuesto.

La Comunitat Valenciana además es "una de las zonas más beneficiadas por el nuevo fondo climático y se encuentra entre los territorios que lograrían recursos adicionales por la posibilidad de acogerse al llamado IVA pymes, un mecanismo que les permitirá recibir una transferencia por el IVA liquidado por las pymes en su territorio", han señalado las mismas fuentes.

REFORMA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

Al margen del modelo de financiación, se procederá a reformular los Fondos de Compensación Interterritorial para favorecer el dinamismo económico en las CCAA cuyos recursos por habitante ajustado estén por debajo de la media. El objetivo es "reforzar la convergencia territorial de tal forma que puedan impulsar su economía, infraestructuras y productividad".