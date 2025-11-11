Hallan con hipotermia a un anciano perdido que había salido a buscar rebollones en Alpuente

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino ha encontrado con hipotermia a un anciano de 79 años perdido que había salido a buscar rebollones en la localidad valenciana de Alpuente, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 5 de noviembre, la Guardia Civil recibió un aviso sobre las 18.50 horas para que localizara a una persona de 79 años que había salido a buscar rebollones y se había perdido en algún punto del término municipal de Alpuente.

Varias patrullas de la Guardia Civil, así como unidades especializadas de Montaña (GREIM) y Protección de la Naturaleza (Seprona) se activaron para localizar a esta persona.

Varias unidades de bomberos, brigadas forestales, voluntarios, equipos de drones, agentes medioambientales y vecinos de la localidad participaron también en la búsqueda.

Finalmente, pasadas las 8 horas del 6 de noviembre, un vecino localizó a los pies de un pino al anciano, que fue trasladado con hipotermia a un centro médico para su recuperación.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de que las personas que realizan actividades en el campo sean conscientes del tramo horario y las condiciones meteorológicas. El ocaso puede sorprender a una persona que se encuentre tratando de recolectar setas e impedir su vuelta en condiciones de seguridad.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de los puestos de Villar del Arzobispo, Líria, Chiva, Aras de los Olmos, Seprona de la Comandancia y GREIM de Ontinyent.