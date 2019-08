Hampa Studio celebra la "pequeña edad de oro" de una animación valenciana "puntera" y con "cada vez más fuerza"

Publicado 29/08/2019 18:18:23 CET

Los valencianos coproducen 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', candidata a representar a España en los Oscar

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La productora Hampa Studio, coproductora del largometraje 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', celebra la "pequeña edad de oro" de una animación valenciana que, en estos momentos, es "puntera" en España y que "cada vez tiene más fuerza", lo que permite que sea una opción para los productores extranjeros.

Así lo ha explicado este jueves el máximo responsable de la productora, Álex Cervantes, en declaraciones a Europa Press, a raíz de que la película que coproducen se haya convertido en la principal sorpresa del trío de cintas preseleccionadas a convertirse en la candidata española al Oscar a la Mejor película de habla no inglesa, en la que competirán con dos grandes del cine español: Pedro Almodóvar, con 'Dolor y gloria', y Alejandro Amenábar, por 'Mientras dure la guerra'.

Cervantes ha subrayado que la animación valenciana "cada vez tiene más fuerza", ya que tradicionalmente la Comunitat Valenciana "siempre ha estado a la cola". "Ahora empieza a estar muy fuerte el sector, muchísimos productores extranjeros vienen porque empezamos a estar bastante fuertes. En Hampa hemos pasado de ser 20 personas a 105 o 110 y en crecimiento, constantemente en producción", ha explicado.

El representante de Hampa ha valorado el trabajo de À Punt, que considera que lo hace "lo mejor que puede", y del Institut Valencià de Cultura por estar "apoyando detrás" a los proyectos y ha detallado que, cuando están en festivales de cine, se acercan productores de otras comunidades. "Eso no me había pasado en la vida", ha relatado.

"Tengo un montón de proyectos sobre la mesa de coproducciones con otras comunidades autónomas esperando a que les diga que sí o no a su proyecto para entrar, cuando antes era al revés. Creo que es puntera, sobre todo por la cantidad de escuelas de animación que hay", ha alabado, aunque ha puntualizado que cree que al sector le "falta bastante".

En este sentido, ha apuntado que la Comunitat es "un sitio bastante importante para los productores por lo menos de toda España", ya que buscan hacer coproducciones. "Ahora estamos hablando de una pequeña edad de oro, comparado con cómo estábamos", ha sostenido, aunque ha puntualizado que continúan estando a "años luz" de otros países como Francia.

"CUESTIÓN DE DINERO"

A este respecto, cree que los productores valencianos tienen "ganas y talento" y ha lamentado que sea "cuestión de dinero". "Siendo de aquí, si vas a hacer una producción de animación, que suelen ser bastantes algunos millones de euros, puedes levantar algunos cientos de miles, pero no millones", ha indicado.

"Para poder completar una producción, necesitas coproducción de, por lo menos, cuatro socios. Como entre uno francés, irlandés o inglés, que tienen muchísimo dinero de ayudas, el porcentaje mayoritario se lo quedan ellos. No es una cuestión de talento, pero necesitamos más dinero", ha reclamado, al tiempo que ha añadido que entiende que "Francia no es España".

Cervantes ha señalado que en España podría haber "más incentivos fiscales o atractivo para invertir", pero ha matizado que cree que las entidades "hacen lo que pueden" y que están "en la línea".

APUESTA POR ANIMACIÓN NACIONAL EN MEDIOS PÚBLICOS

Cuestionado por la animación en los medios de comunicación públicos, Cervantes ha admitido que la echa de menos y considera que "hay una cosa que no se termina de cumplir y deberían hacerlo", como es la apuesta por la animación local o nacional.

En concreto, ha explicado que TVE todos los años saca una convocatoria pero con "muy poquito dinero, no todo lo que se podría poner". "Al no tener tanto apoyo de la tele, no podemos producir tanto como podríamos, y las teles terminan poniendo contenido comprado a peso para rellenar parrilla", ha lamentado. "Es un poco la pescadilla que se muerde la cola", ha añadido.

"Hace falta que alguien, no sé bien cómo, apueste más por contenido nacional y valenciano que por el extranjero. Así empezaremos a tener producciones bastante grandes con las que poder rellenar contenido de la tele y poder competir con las extranjeras", ha reivindicado.

"BASTANTES ESPERANZAS" PERO "CIERTA DESVENTAJA"

Respecto a 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', Cervantes ha relatado que, con la preselección a los Oscar, ya están "satisfechos", aunque ha matizado que si se deja llevar por las críticas, tiene "bastantes esperanzas".

Sin embargo, ha admitido que el hecho de que sea una película de animación hace que parta con "cierta desventaja", además de enfrentarse a directores como Almodóvar y Amenábar. "Creo que los nombres van a pesar un poco", ha lamentado.

Asimismo, ha destacado lo que supone para el sector de la animación que su película esté preseleccionada, ya que se trata de una "hazaña" y es "muy importante para ir abriendo camino", y ha reivindicado que la animación "es una temática, no un género".

"Aunque no seas consumidor de animación, cuando llevas dos minutos de película no caes en que es de animación, estás metido en la película. La historia está muy bien contada, tiene mucha fuerza, y es la parte de la que más orgullosos estamos", ha recalcado.

"DISEÑO GRÁFICO" EN LA CINTA

En cuanto a las técnicas utilizadas en la cinta, Cervantes ha detallado que hicieron una película "artísticamente muy potente", ya que al ser cine para adultos "si está bien contada no tienes que estar haciendo muchas florituras". "Visualmente es casi diseño gráfico, con formas muy limpias, colores mucho más crudos. Es de las cosas que más chulas tiene la película, el arte.

Los académicos elegirán a la candidata final para la 92 edición de los Oscar, decisión que se anunciará el 5 de septiembre. Después, el título seleccionado deberá pasar otras dos cribas para poder competir entre las cinco candidatas a mejor película de habla no inglesa.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas' revive la relación de amistad entre Luis Buñuel y Ramón Acín, busca recuperar la memoria histórica de los artistas que se perdieron con la guerra y presenta la parte más humana del cineasta aragonés.