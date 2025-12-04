Hereu: "Turespaña es uno de los factores que explican nuestro éxito internacional"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha recalcado este jueves que el éxito internacional de España es "un éxito colectivo, es la suma de muchos factores, pero uno de ellos ha sido Tourspaña, que a lo largo de 40 años ha sabido explicar perfectamente lo que es España, lo que entraña a España y los valores de España en todo el mundo".

Hereu ha realizado estas declaraciones antes de clausurar la conmemoración del 40 aniversario de Turespaña en el Palau de Les Arts Reina Sofía, una ubicación que, ha recalcado, se decidió "hace muchos meses en la dureza de la gestión posterior a la dana como reconocimiento al esfuerzo, a la capacidad de resistencia, de recuperación que tiene" València.

Así, ha destacado que esta celebración es "muy importante" y "muy significativo justamente celebrarlo en uno de los grandes valores que tiene España, que es la ciudad de València que nos proyecta en el mundo y para mí es muy coherente". Por ello, ha señalado que "todo el ecosistema turístico español viene con mucha ilusión y está hoy aquí con orgullo, con ganas de acompañar a València".

Hereu ha expuesto que es "muy interesante" ver cómo en estos 40 años "hemos proyectado España en el mundo". "Antes, hace 40 años, el énfasis era poner España en el mundo y proyectar lo que había sido la imagen tradicional de España y ahora ponemos más énfasis en la enorme diversidad", ha apuntado.

Así, ha remarcado que "una de las grandes estrategias de Turespaña es desconcentrar destinos, diversificar la oferta y digitalizar la experiencia". En este sentido, ha explicado que están "trabajando en buscar nuevos mercados en otros continentes y sofisticar para ganar valor añadido a nuestra propuesta".

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

En ese sentido, preguntado por si se conseguirá acabar el año con cien millones de turistas, ha reiterado que las "cifras no son algo a sacralizar, sino que es mucho más importante la apuesta por el elemento cualitativo". Así, ha apuntado que cuando ya estamos en cifras que irán de 90 a 100 millones de visitantes internacionales, estamos, ya en un nivel de casi a 100 millones, "la apuesta por la sostenibilidad social, ambiental, económica del modelo es nuestra gran prioridad".

"Ya lo expresé en el mes de enero, que para mí nunca he tenido la obsesión de las cifras, sino por la calidad de la aportación", ha recordado Hereu, que ha destacado que España recibió hasta octubre 85,7 millones de turistas, un 3,5% más interanual, y el gasto internacional superó los 118.000 millones, un 7% más.

"Este es el camino, el crecimiento cualitativo por encima del crecimiento cuantitativo, que es evidente que es relevante, pero no es lo que nos concentra en nuestra actuación en nuestro plan estratégico", ha señalado.

Asimismo, ha puesto de relieve que de estos 85 millones de visitantes internacionales, 11 han visitado la Comunitat Valenciana y de los 118.000 millones, 14.200 millones han venido a la economía valenciana. Por eso, ha reiterado "el gran papel que juega la Comunitat Valenciana, Valencia y la ciudad en la estrategia española porque nosotros queremos una ciudad y un país que muestra al mundo su enorme diversidad y lo digo desde una de las joyas arquitectónicas que también nos proyectan al mundo", ha señalado.