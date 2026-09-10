Herida tras incendiarse un piso en Benicàssim (Castellon) debido a la deflagración de una botella de butano

Incendio en una vivienda - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 10 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Una mujer ha resultado herida tras incendiarse una vivienda en Benicàssim (Castellón) a consecuencia de la deflagración de una botella de butano, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X.

El incendio ha afectado a un séptimo piso. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de bomberos de los parques Plana Alta y Baix Maestrat, una unidad de mando y una unidad de jefatura.

La deflagración de gas ha afectado a diversos elementos del interior de la vivienda, aunque no a elementos de la fachada. Los bomberos han extinguido el incendio originado y han realizado la revisión de la vivienda saneando elementos instrables de su interir.

Hasta el lugar se han movilizado una unidad del SAMU y una unidad SVB, que han atendido a una mujer de 73 años, la cual ha sido trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital la Fe de Valencia, donde ha ingresado en la unidad de quemados, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).