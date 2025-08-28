Heridas ocho personas en un accidente múltiple entre diez coches y un camión en la A7 en Godella (Valencia)

Accidente múltiple entre coches y camiones en la A7 en Godella (Valencia). - DGT TWITTER

El siniestro provoca que tres personas sean trasladadas al hospital y deja más de 20 kilómetros de retenciones

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas en un accidente múltiple entre diez coches y un camión en la autopista A-7, a la altura de Godella (Valencia), y tres de ellas han sido trasladadas a centros hospitalarios, según ha indicado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Gestión de Tráfico.

Los hechos han ocurrido este jueves y el CICU ha recibido el aviso a las 14.37 horas. Hasta el lugar ha movilizado una ambulancia del SAMU, dos de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia TNA, que han atendido a ocho personas.

Entre los atendidos, una mujer de 67 años, que presentaba dolor en el cuello y contusión en el muslo, ha sido trasladada por un SAMU al Hospital General de València; mientras que los dos SVB han trasladado al Hospital General a una mujer de 37 años (por contusión en el abdomen) y a una mujer de 66 años con contusiones en las piernas.

Las otras cinco personas atendidas, que presentaban contusiones y mareos, han sido atendidas in situ por los efectivos sanitarios y no han necesitado traslado.

El Centro de Gestión de Tráfico ha detallado a Europa Press que el siniestro se ha producido por un alcance entre diez coches y un camión, en el punto kilométrico 359, y ha provocado más de 20 kilómetros de retenciones en ambos sentidos.

En concreto, en sentido Barcelona, se ha cortado los carriles izquierdo y central, dejando unos 15 kilómetros de retención; mientras que en sentido Alicante hay retenciones de entre cinco y seis kilómetros.