Heridas tres personas al caer una farola en un acto de homenaje a Luis de la Fuente en València

Tres personas han sufrido heridas leves al caer una farola durante un acto de homenaje en València al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sufrido heridas leves al caer una farola durante un acto de homenaje en València al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente.

El entrenador de 'La Roja' se encuentra este viernes en València, coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, y ha visitado el mural que la ciudad ha dedicado al triunfo en la pasada Copa del Mundo de la Selección Española.

El acto ha causado gran expectación entre numerosas personas, que se han desplazado hasta el barrio de Montolivet. Según han explicado fuentes municipales, allí se ha producido un incidente al subirse aficionados a una farola, que ha vencido y ha provocado heridas leves a tres personas.

Los afectados han sido atendidos en el lugar por servicios médicos. Además, integrantes de las Fuerzas de Seguridad, vecinos y la propia alcaldesa, María José Catalá, que estaba presente en el acto, han acudido a interesarse por el estado de las personas heridas y prestar ayuda inicial.