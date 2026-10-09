Luis de la Fuente visita el mural que homenajea el triunfo de la Selección: "Desde hoy me siento un valenciano más"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha visitado en la tarde de este viernes 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el mural que València ha dedicado al triunfo en la pasada Copa del Mundo de la Selección Española.- JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha visitado en la tarde de este viernes 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el mural que València ha dedicado al triunfo en la pasada Copa del Mundo de la Selección Española, situado en el barrio de Montolivet. Allí el entrenador de 'La Roja' ha proclamado: "Desde hoy me siento un valenciano más".

De La Fuente ha estado acompañado en el acto por la alcaldesa de la ciudad del Turia, María José Catalá, y por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. También ha acudido el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, entre otras autoridades.

De la Fuente se ha desplazado a la plaza Vicente Alcober Coloma, donde la obra, realizada por el artista urbano Alberto León, ocupa la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet.

"Fue tremenda la alegría", ha dicho en referencia a la creación del mural en València. "Yo estoy muy orgulloso de mi tierra, que es La Rioja. Pero desde hoy, creedme, soy un valenciano más. Muchas gracias y seguid sintiéndoos españoles", ha agradecido al numeroso público asistente al acto, que lo ha recibido entre aplausos y gritos de "¡Campeones!".

"Estas manos que se ven aquí --en referencia al mural-- representan a todo un país. Este mural es vuestro, es de toda España", ha añadido De la Fuente.

La obra reproduce una de las imágenes más emblemáticas de la celebración del campeonato: Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo mientras los jugadores de la selección lo mantean. Una escena que traslada a las calles de València la emoción de un triunfo deportivo y el vínculo creado entre el equipo y la afición.

Durante el encuentro, el seleccionador ha podido contemplar de cerca una obra que reconoce el talento y el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico, además de la ilusión compartida por los aficionados.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mostrado su satisfacción: "Yo hablé con el seleccionador español hace unas semanas. Él había visto la noticia de que habíamos recuperado el mural que había sido vandalizado en Barcelona. Me dijo que estaba muy contento y sorprendido de que estuviera en València. Estaba muy agradecido y me anunció que quería venir y quería aprovechar un día especial", ha relatado.

"Queríamos también invitar a las escuelas de fútbol vinculadas al barrio de Montolivet, para que pudieran disfrutar de la presencia histórica de Luis de la Fuente. Lo más importante del seleccionador es que transmite que se crea un equipo desde la calidad humana", ha añadido la primera edil.

UNA HISTORIA DE RECUPERACIÓN

La obra de Montolivet tiene, además, una historia de recuperación. El artista Alberto León recreó en València una pieza que había realizado anteriormente en Barcelona y que fue vandalizada poco después de su creación. La nueva versión se ejecutó a mayor escala e incorporó mejoras técnicas destinadas a favorecer su conservación.

Con esta iniciativa, destaca el Ayuntamiento, València rinde homenaje a la Selección Española y reconoce, al mismo tiempo, el trabajo de los artistas urbanos y su capacidad para transformar el espacio público.

La visita de Luis de la Fuente supone así "un nuevo capítulo en la historia de un mural que une deporte, cultura y sentimiento colectivo, y que ya forma parte del paisaje del barrio de Montolivet", inciden.