Herido un conductor de camión al volcar su vehículo en la CV-33 en Albal (Valencia)

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha resultado herido al volcar el camión que conducía, que transportaba madera, en la carretera CV-33, a la altura de Albal (Valencia). El varón ha sido trasladado a un centro hospitalario, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Los hechos han ocurrido este jueves y los bomberos han recibido a las 16.23 horas el aviso del accidente de tráfico. Hasta el lugar se ha movilizado una dotación de Catarroja y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

El camión, que transportaba madera, se ha volcado y, a la llegada de los bomberos, el conductor estaba encima de la cabina. El hombre ha sido asistido por los servicios sanitarios por contusiones y ha sido trasladado en la ambulancia SVB al Hospital La Fe de València.