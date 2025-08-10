Herido al engancharse el pie con una hélice de barco en la cala de la Granadella de Xàbia (Alicante)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este domingo al engancharse el pie con una hélice de barco en la cala de la Granadella de Xàbia (Alicante).

El aviso se ha recibido sobre las 13.40 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado una ambulancia SVB y una SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El equipo médico ha asistido al herido por semiamputación. Posteriormente, el hombre ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital La Fe.