Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de rescate - CONSORCIO PROVINCIAL - Archivo

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un escalador ha resultado herido --por politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico-- tras caer desde una altura aproximada de 15 metros mientras realizaba el recorrido por la cresta de Bernia, en Benissa (Alicante).

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el rescate ha sido complicado debido a las fuertes rachas de viento que alcanzaban hasta los 40 nudos. La víctima, que ha sido estabilizada 'in situ' por el personal sanitario del equipo, ha tenido que ser rescatada vía aérea.

Posteriormente, los bomberos han procedido a la evacuación con destino a la helisuperficie de Finestrat donde le esperaba un SAMU para su traslado al Hospital de Marina Baixa.