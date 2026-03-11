Herido un hombre tras caerse desde un andamio en un edificio en obras en la Vall d'Uixó (Castellón)

Herido un hombre tras caerse desde un andamio - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 11 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre de 62 años ha resultado herido este miércoles tras caerse desde un andamio en un edificio en obras en la Vall d'Uixó (Castellón), según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos, en coordinación con los medios sanitarios, han realizado el rescate del hombre, que, tras caerse del andamio, había quedado en una zona de difícil acceso, a la altura de un primer piso. También han intervenido efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

El herido ha sido trasladado en una ambulancia del SAMU al Hospital La Plana de Vila-real por policontusiones.