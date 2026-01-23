Herido un niño de cinco años por traumatismo craneoencefálico al ser atropellado por un coche en València

Archivo - Imagen del Hospital Universitario Doctor Peset - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cinco años ha resultado herido al haber sido atropellado por un coche durante este viernes en la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El menor, herido por traumatismo craneoencefálico, ha sido asistido por equipo sanitario de una unidad SVA de Enfermería y trasladado al Hospital Universitario Doctor Peset.

Hasta el lugar del suceso, en la Calle Francisco de Llano, se ha movilizado una unidad SVA de Enfermería, según las mismas fuentes.