Herido con politraumatismos un hombre al caer su vehículo a un barranco de 15 metros en Sot de Chera

Bomberos actúan para rescatar al conductor en Sot de Chera - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 29 años ha resultado herido este martes con politraumatismos al caer el vehículo que conducía por un barranco de unos 15 metros de profundidad en el término municipal de Sot de Chera (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos.

La furgoneta en la que circulaba el herido se salió de la vía sobre las 10.00 horas y cayó hasta el final del barranco, en el Camino del Plano en Sot de Chera. El conductor quedó atrapado en el interior y tuvo que ser excarcelado por los bomberos.

Hasta la zona se han movilizado bomberos y sargento del parque de Requena así como rescatadores del GERA y helicóptero V-990 del Consorcio, ya que se encontraba en un lugar de acceso complicado para la extracción. Los efectivos han tenido que asegurar el vehículo con puntales para poder actuar.

Los bomberos han evacuado al herido vía aérea hasta el hospital La Fe, donde ha sido transferido a los medios sanitarios. Hasta el lugar se ha desplazado también una unidad Soporte Vital Básico.