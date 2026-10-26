Herido un trabajador por quemaduras en el incendio de una planta de reciclaje en la Llosa de Ranes

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VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 48 años ha resultado herido por quemaduras este lunes en el incendio de una planta de reciclaje en la localidad valenciana de la Llosa de Ranes.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, se trataba de una explosión que ha provocado un incendio que ha afectado a restos de basura y palés. El fuego se ha localizado en el exterior de la planta de reciclaje.

Los efectivos de bomberos han recibido el aviso de este incendio industrial a las 10.49 horas, tras lo que se han movilizado dos dotaciones de Xàtiva y un sargento de Alzira. Las tareas de extinción han finalizado a las 11.52 horas.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del SAMU, otra de Soporte Vital Básico y un helicóptero medicalizado.

Los servicios médicos han asistido al trabajador por quemaduras antes de ser trasladado al Hospital La Fe de València en la SAMU aérea, informa el CICU.