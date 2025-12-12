Heridos dos policías durante la persecución de un conductor ebrio y drogado en Castelló

Archivo - COCHE PATRULLA POLICIA LOCAL DE CASTELLÓN - EUROPA PRESS - Archivo

CASTELLÓ 12 Dic. (EUROPA PRESS) - -

Dos agentes de la Policía Local han resultado heridos esta medrugada en un accidente durante la persecución de un hombre que supuestamente conducía en estado ebrio y bajo los efectos de sustancias psicotrópicas por Castelló, según ha informado este cuerpo de seguridad.

Sobre las 4.54 horas de este viernes se ha producido la persecución por la zona sur de la ciudad de un turismo que se había dado a la fuga cuando una patrulla intentó dar el alto al vehículo.

Se interceptó el turimo con dos coches patrulla y se produjo un accidente, en el que dos agentes resultaron heridos leves y fueron trasladados al Hospital General.

La Policía Local procedió a la detención del conductor, un hombre de 31 años, como supuesto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Los agentes han confeccionado un atestado por accidente con alcoholemia positiva y por conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas.