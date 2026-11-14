Hernández Quero (Vox) reclama más infraestructuras hidráulicas para la Comunitat Valenciana

Archivo - El diputado de Vox Carlos Hernández Quero interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha reclamado una mayor inversión y planificación de las infraestructuras hidráulicas de la Comunitat Valenciana, al considerar "imprescindible" que las administraciones se anticipen a los fenómenos meteorológicos extremos.

Preguntado por los beneficios que tendría para los valencianos la llegada de Vox al Gobierno de España, Hernández Quero ha defendido la necesidad de "recuperar la planificación a largo plazo" y reforzar el papel de los técnicos en la administración. "El Estado tiene que anticiparse a las catástrofes y no ir detrás de las mismas", ha afirmado.

En materia de vivienda, el diputado ha propuesto eliminar los impuestos a la compra de la primera vivienda para los españoles y establecer una fiscalidad disuasoria para los fondos y el capital especulativo extranjero, según ha informado Vox en un comunicado.

Asimismo, ha reclamado modificar la Ley del Suelo para impulsar la construcción de vivienda libre y protegida, revisar la regulación del alquiler y reforzar la seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal.

Por último, Hernández Quero ha vinculado las dificultades de acceso a la vivienda y la saturación de los servicios públicos con la "inmigración masiva", reiterando la propuesta de Vox de impulsar políticas de "remigración".