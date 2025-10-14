Hispania Nostra incluye en la Lista Roja del Patrimonio la antigua estación de tren de Cocentaina (Alicante)

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha incluido en la Lista Roja del Patrimonio la antigua estación de tren Nord del municipio alicantino de Cocentaina. Fue construida como punto de parada del camino ferroviario Alcoi-Xàtiva, fundado en 1904, y estuvo en funcionamiento hasta los años 70 del pasado siglo, fechas en las que se cambió la parada al apeadero de Santa Bárbara, más cercano a la población.

La terminal no tiene protección específica y su estado de conservación es "malo" y "deplorable" desde su abandono, "con los edificios colindantes en ruinas, la terminal con el techo casi hundido y las puertas y ventanas tapiadas para evitar su vandalización". Además, la fachada ha sufrido pintadas.

Esta estación estaba dotada con terminal, casa del jefe de estación, aljibe y horno para cocer y tenía un muelle de carga ancho y largo. Había tres vías, de las que quedan restos de travesías de madera. La estación se clausuró poco después del traslado de la estación a Santa Bárbara, según ha detallado la entidad en su página web.

Esta edificio, actualmente abandonado, está ubicado a un kilómetro del núcleo urbano de Cocentaina. Fue construido en ladrillo y remate en las esquinas de sillares, utilizados también en el zócalo, jambas y arcos de los vanos.