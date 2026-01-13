Un hombre acepta 6 meses de prisión por increpar a una mujer transexual en la celebración del Orgullo LGTBI en València

Archivo - Ciutat de la Justicia de València (imagen de archivo) - GVA - Archivo

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado una pena de seis meses de prisión por increpar, insultar y amenazar a una mujer transexual durante la celebración del día del Orgullo LGTBI en València, el pasado 29 de junio de 2024.

Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para el acusado la pena de dos años y medio de prisión por un delito de odio y otro de amenazas, pero finalmente, tras reconocer los hechos, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y se la ha rebajado la condena a los seis meses de cárcel y el pago de una multa. Además, se le ha impuesto un alejamiento de seis meses por amenazas, según ha podido saber Europa Press.

Los hechos se remontan a las 8 horas del 29 de junio de 2024, cuando el acusado se encontró en la calle Juan Ramón Jiménez de València a un grupo de personas, varias de ellas transexuales, que regresaban de la celebración del día del Orgullo LGTBI.

El hombre se dirigió a ellas y les increpó diciendo que debían respetarle, a pesar de que no se habían dirigido a él, por lo que la víctima le pidió que les dejara tranquilas.

Sin embargo, el acusado, gritándole de modo peyorativo con la intención de humillarla por razón de su identidad sexual, comenzó a increparle diciéndole "levántate con los cojones que tienes y vamos a pegarnos como hombres"; "ante de que llegue la Policía yo te he reventado en el suelo; o "yo me puedo follar un culo si quiero".

Así mismo, y tras ser detenido, el hombre se jactó de su acción ante los agentes diciendo que les había dado una lección de moral.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima se sintió fuertemente menospreciada y humillada, máxime teniendo en cuenta que todo ocurrió en la vía pública, en un día tan señalado como el de la celebración del Orgullo, y en presencia de sus amistades. Denunció los hechos el mismo día en que ocurrieron.