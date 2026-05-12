Un hombre se enfrenta a 20 años por degollar a otro en el puente de Moreras: "Le metió el cuchillo y se fue tranquilo"

Acusado de matar a otro hombre en València durante el juicio ante un jurado popular - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se enfrenta a una pena de 20 años de prisión, tal y como reclama la Fiscalía, por degollar a otro tras asestarle dos puñaladas con un cuchillo en el puente de las Moreras de València el 30 de julio de 2024. Un testigo que se topó con la agresión ha manifestado: "Le metió el cuchillo, se lo guardó luego en una maletica que llevaba y se andando muy tranquilo".

El acusado se ha sentado este martes ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia, desde donde ha escuchado la pena que le pide el fiscal, un total de 20 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que la acusación particular, que representa a la hija, la madre y la hermana del fallecido, asciende la solicitud a los 22 años. La defensa, por su parte, ha negado los hechos que se le imputan a su representado y ha pedido una sentencia absolutoria.

De no ser así, ha reclamado, de forma subsidiaria, que se le condene al cliente por un delito de homicidio con la eximente completa por alteración psíquica, con la aplicación de la circunstancia atenuante de anomalía o drogadicción. En este sentido ha aludido una salud mental "frágil" de su representado y a su "vulnerabilidad".

Frente a sus argumentos, el fiscal, dirigiéndose al jurado, ha hablado de que la víctima fue "degollada", "asesinada de forma brutal". "Fue un degüello firme, frío y eficaz, además de brutal, sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse", ha remarcado. "Era un hombre bueno que no había hecho nada", ha apostillado.

Por su parte, la acusación particular también se ha referido a la "crudeza" de los hechos. "¿Qué motivo puede tener una persona para casi decapitar a un hijo, padre y hermano?", se ha preguntado, al tiempo que ha agregado: "Se lo han arrebatado de la forma más cruel que puede existir". "El acusado --ha añadido-- lo degolló sin ningún tipo de piedad, a un buen hombre, trabajador, que hacía chapuzas para buscar una mejor vida a su hija".

Los hechos se remontan a la tarde del 30 de julio de 2024, cuando el acusado presuntamente mató a otro hombre de dos puñaladas en el cuello mientras paseaban por el puente de las Moreras de València. Lo hizo con un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja que llevaba escondido y le cortó el cuello. Al no morir al instante, y la víctima intentar escapar, el acusado supuestamente lo siguió y le dio una segunda puñalada mortal.

Así lo ha corroborado un testigo que ha declarado en la vista, quien ha manifestado que mientras iba ese día en bicicleta por el puente de las Moreras escuchó unos gritos de alguien pidiendo auxilio. "Salió un chico corriendo por la parte peatonal y otro chico iba detrás", ha descrito.

Seguidamente, ha dicho, el segundo le alcanzó y le dio con el cuchillo a la altura del cuello. "El perseguidor llevaba un cuchillo relativamente grande. Le golpeó con él y se encontró luego de frente conmigo. Me miró, yo me bajé la bici porque pensaba que podía atacarme y se guardó el cuchillo en la maletica que tenía y se fue andando muy tranquilo", ha expuesto.

"Al agresor no le persiguió nadie. Se fue andando tranquilamente. Bajó las escaleras por donde había subido. Me miró a la cara y yo a él, no me dijo nada, se guardó el cuchillo y se fue", ha insistido. Mañana continuará la vista con nuevos testigos. El acusado declarará al final, el viernes.