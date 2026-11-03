Un hombre resulta herido por inhalación de humo tras el incendio de su bajo en Torrevieja

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por inhalación de humo tras el incendio de su bajo ubicado en la calle Joaquín Chapaprieta de la localidad alicantina de Torrevieja, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se ha originado de madrugada, sobre las 2 horas, al parecer después de que el hombre se dejara una olla al fuego y comenzara a salir mucho humo.

Tras la llegada de los servicios de Emergencia, se consiguió rescatar al hombre, que tuvo que ser atendido por inhalación de humo. Posteriormente fue trasladado al hospital.

Los bomberos del Parque de Torrevieja lo sacaron de la vivienda, aturdido, pero consciente. La cocina fue la parte más afectada de la vivienda, han señalado las mismas fuentes.

En el operativo ha participado una Bomba Urbana Pesada (BUP); un cabo y cuatro bomberos; además de la Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con un sargento.