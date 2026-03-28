Hosbec mantiene su rechazo a la tasa turística: "Existen alternativas más eficaces y no discriminatorias"

Archivo - Pasajeros con sus maletas en un aeropuerto - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha reiterado su rechazo a que se implante la tasa turística. Desde el sector consideran que esta fórmula no solucionará un "problema que tiene otro trasfondo" y que "está en cómo se planifican y se asignan recursos" en los diferentes destinos, por lo que cree que "existen alternativas más eficaces y no discriminatorias".

De este modo lo ha manifestado la directora ejecutiva de la patronal turística valenciana, Mayte García, en una entrevista concedida a Europa Press, después de que en los últimos días se hayan sucedido declaraciones desde el ámbito político a favor y en contra de implantar este gravamen.

A juicio de García, si en algunos destinos hay "déficit" de determinados servicios, estos "no se van a solucionar por una tasa turística". Así, ha resaltado que los servicios que habitualmente se argumentan como justificación de la tasa, como seguridad, limpieza, transporte público y mantenimiento urbano, "ya están financiados mediante impuestos generales".

"El turista que va a una ciudad no es el inconveniente para sus problemas de financiación, de redistribución de servicios o de planificación. No los va a resolver ese turista pagando un euro, dos o tres por noche", ha añadido.

"LOS TURISTAS YA CONTRIBUYEN"

En esta línea, ha hecho hincapié en que los turistas "ya contribuyen a la economía local a través de impuestos incluidos en el consumo", como el IVA o impuestos especiales, que en la Comunitat Valenciana "superan los 4.000 millones de euros al año", y "mediante el impacto económico directo que generan en múltiples sectores que son arrastrados al alza por el consumo turístico y de sus empresas".

"Añadir un impuesto adicional sobre el alojamiento supone una duplicidad que no se corresponde con un coste marginal identificable atribuible exclusivamente al visitante. El turismo es nuestra fuerza exportadora y mientras que para otros sectores protestamos enérgicamente contra los aranceles, en el turismo queremos autoimponérnoslos nosotros mismos", ha valorado García.

Sobre el caso de los "cientos de miles de turistas y de excursionistas" que visitan la ciudad de València, que recientemente ha celebrado las Fallas, ha recordado que la planta alojativa hotelera de la capital del Túria es de "menos de 20.000 camas", y ha apuntado: "Estamos viendo que está totalmente desproporcionado".

"Pensamos que el tratamiento de la tasa y de los fines para los que podría plantearse a los ayuntamientos no les favorece porque les genera una tensión también con sus ciudadanos. A nivel de Comunitat Valenciana, nosotros mismos tendríamos que pagar por viajar en la propia comunidad", ha reiterado la directora ejecutiva de la patronal turística.

García ha criticado la tasa turística porque, a su juicio, pretende "imponer un gravamen" al "alojamiento reglado", que ya "está funcionando y paga impuestos". En este punto, ha aseverado que ya "se sabe quién entra y quién paga su estancia". "Tenemos que diferenciarnos a bien, no a peor", ha enfatizado.

"En destinos donde se compite por precio, incluso incrementos reducidos pueden afectar a la elección del viajero, especialmente en segmentos sensibles al coste. En términos agregados, el sector puede verse penalizado sin que ello repercuta en una mejora verificable de la gestión turística", ha subrayado.

"ESPACIOS SENSIBLES"

Según García, "existen alternativas más eficaces y no discriminatorias" y "los objetivos atribuidos a la tasa turística pueden abordarse mediante instrumentos más eficaces", como una "redefinición del modelo de financiación autonómica y en especial de los municipios turísticos" y una "regulación de flujos mediante gestión de capacidad en espacios sensibles".

También con una "inversión planificada a partir de presupuestos ordinarios", una "revisión de actividades económicas que sí generan costes directos específicos" y "estrategias de movilidad y ordenación urbana basadas en evidencia". "Estas alternativas no requieren penalizar de forma selectiva al turista alojado en hoteles y permiten una gestión más integral del destino", ha sentenciado la directora ejecutiva de Hosbec.