El Hospital Asilo Santa Marta de la Vila Joiosa (Alicante) inicia reformas para "mejorar" su accesibilidad

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Asistencia Residencia Hospital Asilo Santa Marta de la Vila Joiosa (Alicante) ha iniciado la reforma y adecuación de varios espacios para "mejorar la accesibilidad y la calidad de vida" de las personas que residen en él.

El alcalde del municipio y presidente del organismo autónomo local (OAL), Marcos Zaragoza, ha firmado el acta de inicio de estas obras junto a la edil de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, técnicos municipales y representantes de la empresa.

En concreto, los trabajos se centrarán en la adecuación de dos unidades de convivencia y en la adaptación de un aseo-cambiador, según ha informado el Ayuntamiento de la Vila Joiosa en un comunicado.

Así, las actuaciones principales cuentan con una inversión de cerca de 40.000 euros, destinada a realizar la reforma de dos unidades de convivencia, que, según Zaragoza, "permitirán ofrecer un entorno más hogareño, accesible y adaptado al modelo residencial recogido en la normativa vigente".

Del mismo modo, según ha explicado, se realizará la adaptación de un aseo-cambiador en la segunda planta, que "se remodelará para hacerlo más accesible y funcional, especialmente para personas con movilidad reducida".

Zaragoza ha resaltado que el objetivo de estos trabajos es "mejorar la calidad de vida de las personas residentes y avanzar hacia un modelo de atención más cercano y adaptado a sus necesidades".

Del mismo modo, el alcalde ha destacado que el gobierno local "seguirá con la transformación iniciada esta legislatura en este centro asistencial para seguir prestando el mejor servicio a los usuarios".

El primer edil ha recordado que el consejo rector de este organismo autónomo local ha dado luz verde también al expediente de contratación para la asistencia técnica de la reforma integral de las instalaciones.

De otro lado, Sánchez ha subrayado que estas "mejoras" se enmarcan dentro de la aplicación del Decreto 27/2023 del Consell, que regula el modelo de atención residencial en la Comunitat Valenciana y "refuerzan el compromiso del centro con una atención centrada en la persona".

La concejala ha asegurado que "con estas actuaciones, la Residencia Santa Marta avanza en la creación de un entorno más humano, seguro y digno, en el que cada residente pueda disfrutar de una mejor calidad de vida".