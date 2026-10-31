El Hospital Doctor Balmis desarrolla un proyecto para reducir el impacto ambiental de los inhaladores utilizados

Personal del Hospital Doctor Balmis - GVA

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General, a través del Hospital General Universitario Doctor Balmis, desarrolla el proyecto Respira Verde SIGRE, una iniciativa destinada a reducir el impacto ambiental de los inhaladores utilizados en el tratamiento de enfermedades respiratorias, sin comprometer la seguridad ni la eficacia de la atención a los pacientes.

El proyecto, actualmente en fase de validación preliminar, está liderado por los servicios de Neumología y Farmacia Hospitalaria, con la participación de la Comisión de Sostenibilidad y Eficiencia Energética, Enfermería Respiratoria, Farmacia Comunitaria y la Unidad de Calidad, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa está dirigida a pacientes que utilizan inhaladores para tratar enfermedades como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las bronquiectasias, entre otras patologías respiratorias.

El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Doctor Balmis, Luis Hernández, ha explicado que algunos inhaladores contienen gases propelentes con un elevado potencial de calentamiento global, por lo que su utilización y eliminación pueden generar un impacto ambiental relevante. Además, recuerda que una parte de estos dispositivos no se deposita correctamente una vez finalizado su uso.

El proyecto contempla tres líneas de actuación. La primera consiste en favorecer la elección de inhaladores con menor huella de carbono cuando existan alternativas adecuadas para cada paciente, siempre bajo criterios de seguridad y eficacia clínica.

La segunda se centra en informar a pacientes y profesionales sobre el correcto uso de los dispositivos, el seguimiento del tratamiento y su impacto ambiental. La tercera promueve la devolución de inhaladores vacíos, caducados o que ya no se utilizan a los puntos SIGRE de las farmacias comunitarias para facilitar su correcta gestión ambiental.

La neumóloga Encarnación Barroso, responsable del proyecto y miembro de la Comisión de Sostenibilidad, ha destacado que la sostenibilidad y la calidad asistencial "deben avanzar de la mano" y ha subrayado que la elección del inhalador "seguirá guiándose por criterios clínicos, incorporando además una visión más responsable con el entorno".

Por su parte, la jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria, Amparo Talens, ha indicado que la iniciativa combina la revisión de los tratamientos, la educación sanitaria y la recogida de inhaladores usados. "Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes a utilizar correctamente sus tratamientos y convertir el reciclaje de inhaladores en un hábito cotidiano, y contribuir así a una asistencia sanitaria más eficiente y sostenible", ha afirmado.

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Una de las actuaciones previstas consiste en incorporar información sobre la devolución de inhaladores usados durante la atención sanitaria. Los profesionales explicarán a los pacientes cómo depositarlos en los puntos SIGRE de las farmacias, donde se recogen para su posterior tratamiento y gestión ambiental.

Esta medida busca facilitar la recuperación de materiales aprovechables y la gestión adecuada de los gases residuales que puedan contener determinados dispositivos.

Asimismo, el proyecto prevé realizar un seguimiento de indicadores clínicos, ambientales y organizativos para evaluar los resultados de las actuaciones y valorar su posible extensión a otros servicios y departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.