El Hospital Doctor Balmis incorpora un piano de uso libre en su vestíbulo para fomentar la "humanización sanitaria"

Piano de uso libre incorporado al Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante - GVA

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha incorporado un piano de uso libre en el vestíbulo principal del centro dentro del programa Pianos por la Salud, una iniciativa promovida por la Fundación Músicos por la Salud para fomentar "la humanización sanitaria a través de la música".

La inauguración ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios y músicos en un acto centrado en "el valor terapéutico y el bienestar emocional de la música en el entorno hospitalario", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano Cano, ha destacado la "importancia" de impulsar iniciativas que contribuyan a "una atención sanitaria más humana y cercana".

Además, ha sostenido que la música tiene "una capacidad extraordinaria para transformar los espacios y las emociones". "Conecta, calma y acompaña tanto a pacientes y familiares como a los propios profesionales sanitarios", ha asegurado.

Soriano también ha agradecido a la Fundación Médicos por la Salud la donación permanente del piano, que permanecerá instalado en el hospital como "espacio abierto de encuentro y acompañamiento emocional".

ACTO

El acto ha comenzado con la bienvenida al médico rehabilitador del hospital y pianista Francisco Cholbi y ha contado con la participación de la subdirectora general de Atención al Paciente y Calidad Asistencial de la Conselleria de Sanidad, María José Avilés Martínez, quien ha presentado distintas acciones relacionadas con la humanización de la asistencia sanitaria y el voluntariado en hospitales públicos.

Por su parte, el fundador y presidente de Fundación Músicos por la Salud, Guillermo Giner, ha dado a conocer el programa Pianos por la Salud, una iniciativa que busca convertir los hospitales en "espacios más humanos y acogedores" mediante la instalación de pianos abiertos y la realización de actuaciones musicales en directo.

La jornada también ha contado con la participación del director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante y representante del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (Iseacv), Jesús María Gómez Rodríguez.

Durante el acto se han celebrado interpretaciones musicales a cargo de alumnado y profesorado del Conservatorio Superior Óscar Esplá, así como de músicos vinculados a Fundación Músicos por la Salud y proyectos de "innovación musical inclusiva".

Entre los intérpretes participantes se encuentran Mario García Ramos, Francisco Escoda Patrón, Jesús María Gómez Rodríguez, María Ivorra Yagüe y Francisco Cholbi, conductor del acto, quienes han ofrecido un repertorio con obras de Rajmáninov, Chopin, Albéniz y Óscar Esplá.

Con esta incorporación, Fundación Músicos por la Salud amplía su programa en hospitales de la Comunitat Valenciana para acercar "la música en directo a los espacios sanitarios" y contribuir al "bienestar emocional de pacientes, familiares y profesionales".