Hospital Doctor Balmis e ISABIAL lideran un ensayo para mejorar arritmias con una nueva técnica de ablación cardíaca

El Hospital Doctor Balmis e ISABIAL lideran un ensayo clínico para mejorar el tratamiento de arritmias con una nueva técnica de ablación cardíaca - GENERALITAT VALENCIANA

ALICANTE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Arritmias del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y el grupo de investigación en Patología Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), dependiente de la Conselleria de Sanidad, han alcanzado "un hito clave" con un ensayo clínico que pretende mejorar el tratamiento del flutter o aleteo auricular típico, una de las arritmias más frecuentes en la población, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Así, ha apuntado que este ensayo clínico, titulado FASD-HP trial, ha completado recientemente la fase de inclusión de la muestra de pacientes, alcanzando un total de 130 personas participantes.

La mayoría de estos pacientes seleccionados para participar en el ensayo clínico, 110, han sido elegidos por el equipo de sanitarios e investigadores de Alicante. El resto de las personas, hasta alcanzar la muestra total, son del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, que colabora en este estudio independiente.

El trabajo arrancó en el año 2022 con la financiación de una de las ayudas de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, ha detallado la administración autonómica.

El estudio está liderado por el cardiólogo e investigador de ISABIAL, José Luis Ibáñez, con la colaboración del doctor Jorge Toquero, investigador principal en el centro madrileño.

Esta propuesta evalúa una nueva estrategia de ablación con radiofrecuencia de alta potencia y corta duración aplicada al tratamiento del flutter auricular. El fin del ensayo clínico es mejorar la eficacia del procedimiento, reducir el tiempo de intervención y minimizar posibles complicaciones.

El doctor José Luis Ibáñez ha explicado que "este tipo de técnica requiere de un equipamiento específico que en la actualidad no está disponible en todos los hospitales, lo que ha limitado la participación a dos centros sanitarios altamente especializados, como son el Hospital Doctor Balmis de Alicante y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid".

"A pesar de ello, se ha logrado un tamaño muestral muy elevado, lo que convierte al estudio en uno de los más ambiciosos realizados hasta la fecha sobre este procedimiento", ha añadido el facultativo.

Por su parte, la responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos de Cardiología, Raquel Ajo, ha explicado que la finalización de la fase de inclusión de pacientes "supone un paso decisivo hacia el análisis final de resultados".

"En este sentido, esperamos que las conclusiones del ensayo clínico puedan tener un impacto significativo en la práctica clínica habitual y, por lo tanto, en la mejora del tratamiento de las personas con este tipo de patología cardiaca", ha añadido Ajo.

El equipo de investigadores de ISABIAL está formado por los cardiólogos del Hospital Doctor Balmis José Luis Ibáñez, Thomas Brouzet y Alicia Ibáñez, junto con la enfermera María Ajo y la responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos de Cardiología y farmacéutica, Raquel Ajo.

FLUTTER O ALETEO AURICULAR

El flutter o aleteo auricular es un tipo de arritmia, es decir, una alteración del ritmo normal del corazón. En este caso, las cavidades superiores del corazón, llamadas aurículas, laten mucho más rápido de lo habitual y de forma desorganizada, ha concretado la administración autonómica, que ha apuntado que esto puede hacer que el corazón no bombee la sangre de manera eficiente.

Las personas que lo padecen pueden notar palpitaciones, sentirse más cansadas de lo normal o tener dificultad para respirar. Además, esta condición puede aumentar el riesgo de sufrir complicaciones graves, como un ictus.

Uno de los tratamientos más comunes es la ablación con catéter, una técnica mínimamente invasiva que permite 'desconectar' el circuito eléctrico anómalo que está causando el problema, ayudando así a que el corazón recupere su ritmo normal, ha explicado la Generalitat.