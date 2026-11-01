El Hospital Doctor Peset cumple 30 años de trasplante renal con 1.745 intervenciones - GVA

VALÈNCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Doctor Peset de València realizó su primer trasplante renal el 1 de noviembre de 1996. Tres décadas después de aquella primera intervención, el centro ha alcanzado la cifra de 1.745 trasplantes de riñón, consolidando un programa.

Este centro sanitario público fue el tercero de la Comunitat Valenciana acreditado para realizar trasplantes renales, tras el trabajo realizado por el equipo de profesionales del Servicio de Nefrología, dirigido por el doctor Lluís M. Pallardó, según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Desde entonces, el programa ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la realización de trasplantes de especial complejidad, tanto por las características de los órganos donados como por las condiciones clínicas de los pacientes receptores.

Una de las características del programa de trasplante renal del Hospital Universitario Doctor Peset ha sido su capacidad para ampliar las posibilidades de trasplante a pacientes que necesitan órganos con características especiales o que presentan mayores dificultades médicas. De hecho, el centro ha sido pionero en la utilización de riñones procedentes de donantes de elevada complejidad quirúrgica o médica: trasplante de riñones pediátricos en bloque, órganos de donantes de edad avanzada o con determinadas enfermedades previas y donación en asistolia controlada.

Paralelamente, el equipo ha ampliado las posibilidades de trasplante a personas de edad avanzada o con otras enfermedades añadidas, valorando individualmente los riesgos y beneficios de cada intervención.

DONACIÓN DE VIVO

Desde que el Hospital Doctor Peset realizó su primer trasplante de donante vivo en 2014, ha llevado a cabo 56 intervenciones de este tipo. Hasta un 20 % de estos trasplantes se han realizado entre personas con incompatibilidad de grupo sanguíneo, una dificultad que puede superarse mediante tratamientos específicos.

Otra de las líneas de especialización es la atención a pacientes hiperinmunizados, cuyo sistema inmunitario presenta numerosas defensas frente a posibles órganos trasplantados, lo que dificulta encontrar un riñón compatible. El centro valenciano forma parte del Programa nacional de Acceso al Trasplante Renal de pacientes Hiperinmunizados y ha realizado más de 30 trasplantes en pacientes con riesgo inmunológico muy elevado.

Además, el centro está acreditado para participar en el Programa Nacional de Trasplante Renal Cruzado, que permite intercambiar donantes entre parejas incompatibles para encontrar combinaciones que hagan posible el trasplante. El hospital ha participado en este programa con el primer donante altruista de la Comunitat Valenciana, una persona que dona un riñón a alguien desconocido de forma desinteresada.

La innovación tecnológica es otra característica del programa. Entre las últimas incorporaciones destaca la máquina de perfusión pulsátil hipotérmica, que permite conservar los riñones donados a baja temperatura mediante la circulación controlada de un líquido por su interior, ayudando a mantenerlos en mejores condiciones hasta el trasplante.

Actualmente, el Hospital Universitario Doctor Peset es centro de referencia para trasplante renal de los departamentos de salud del Área Sanitaria Integrada (ASI) València-Este -Doctor Peset, La Ribera y Xàtiva-Ontinyent- además del ASI València-Norte para trasplantes de donante vivo. El pasado año alcanzó una tasa de 115 trasplantes por millón de habitantes, frente a los 81 del conjunto de España y los 80 de la Comunitat Valenciana. Nueve de las intervenciones procedieron de donantes vivos.

Uno de los resultados más destacados es que, en los últimos años, hasta un 20 % de los pacientes han recibido un trasplante antes de necesitar diálisis, frente al 8 % de media nacional registrado en 2025. Este trasplante anticipado evita o reduce la necesidad de someterse a diálisis, disminuye las complicaciones asociadas y mejora la calidad de vida.

ESCUELA DE PACIENTES TRASPLANTADOS

El hospital ha reforzado también la participación de las personas trasplantadas en el cuidado de su salud mediante información dirigida a pacientes y familiares y la puesta en marcha de la Escuela de Pacientes Trasplantados, un espacio de formación para aprender a convivir con el trasplante y cuidar el órgano recibido.

Tal y como ha señalado la jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Doctor Peset, Asunción Sancho, "el trasplante renal es un proceso que va mucho más allá de una intervención quirúrgica. Requiere la participación coordinada de numerosos servicios y profesionales, desde la valoración inicial del paciente hasta la cirugía y el seguimiento médico durante toda la vida del órgano trasplantado".

"Por encima de todo, estos 30 años de actividad no habrían sido posibles sin la generosidad de las personas donantes y sus familias, que, incluso en circunstancias personales especialmente difíciles, hacen posible que otras personas tengan una nueva oportunidad", ha finalizado la doctora Sancho.