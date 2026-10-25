El Hospital General de Elche pone en marcha una Escuela de Pacientes Ostomizados - GVA

ALICANTE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de Elche (Alicante) ha puesto en marcha la 'Escuela de Pacientes Ostomizados', una iniciativa destinada a ofrecer apoyo, formación y acompañamiento a las personas portadoras de una ostomía, así como a sus familiares y cuidadores.

Las primeras jornadas de esta escuela se celebraron recientemente bajo el lema 'Compartiendo información y experiencias', con el objetivo de crear un espacio de encuentro en el que resolver dudas, adquirir conocimientos prácticos e intercambiar vivencias, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El proyecto nace de la mano de unas enfermeras que trabajan en los servicios de Urología y Cirugía, Susana López y Patricia Moreno. Han impulsado esta iniciativa para facilitar la adaptación de los pacientes a su nueva situación y contribuir a mejorar su bienestar y calidad de vida.

En cuanto a la ostomía, es una abertura que se realiza mediante una intervención quirúrgica en el abdomen para permitir la salida al exterior de las heces o la orina cuando el organismo no puede eliminarlas por su vía habitual.

Este orificio, denominado estoma, puede requerir el uso de una bolsa para recoger las deposiciones o la orina. Aunque se trata de una intervención necesaria para tratar diferentes enfermedades, vivir con una ostomía supone un cambio importante que afecta tanto al plano físico como al emocional.

En este contexto, la escuela pretende ayudar a los pacientes a adquirir seguridad en sus cuidados y afrontar las dificultades que puedan surgir en su día a día. La iniciativa busca, además, que el estoma deje de ocupar el centro de todas sus preocupaciones y que las personas puedan recuperar progresivamente la confianza para desarrollar sus actividades cotidianas.

"El objetivo es que los pacientes encuentren un lugar donde puedan expresar sus dudas con confianza, aprender a cuidarse y comprobar que no están solos en este proceso. Compartir experiencias con personas que están pasando por una situación similar puede ayudarles a afrontar los cambios con mayor seguridad", ha destacado Susana López.

FORMACIÓN, AUTONOMÍA Y APOYO EMOCIONAL

A través de talleres, sesiones formativas y encuentros participativos, la 'Escuela de Pacientes Ostomizados' abordará distintos aspectos relacionados con el cuidado de la ostomía y la adaptación a la vida cotidiana. Entre los contenidos previstos se encuentran los cuidados del estoma, la alimentación, la actividad física, la sexualidad y el bienestar emocional.

Patricia Moreno, una de las enfermeras, ha explicado a los asistentes la intención de este proyecto. "La formación está orientada a favorecer la autonomía de los pacientes proporcionándoles información fiable y herramientas prácticas para desenvolverse en su vida diaria. Asimismo, se pretende dar cabida a las necesidades de los familiares y cuidadores, que desempeñan un papel importante en el acompañamiento durante el proceso de adaptación", ha asegurado.

Las organizadoras subrayan también el valor del aprendizaje entre iguales, ya que escuchar a otras personas que han vivido o están viviendo una situación semejante permite compartir estrategias, normalizar preocupaciones y encontrar respuestas desde la experiencia.

En definitiva, la iniciativa busca poner el foco en la persona y no únicamente en su condición de paciente ostomizado. La escuela aspira así a convertirse en una red de apoyo en la que cada participante encuentre acompañamiento e información para afrontar los retos que plantea la ostomía.