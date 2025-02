Humans Fest y AECID organizan la III edición del ciclo 'Un mundo en movimiento'

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia, y la Filmoteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lanzan por tercer año consecutivo 'Un mundo en movimiento', el ciclo que promueve la defensa de los derechos humanos a través del cine.

A través de una selección de 18 trabajos --seis largometrajes y 12 cortometrajes-- mostrados en las últimas tres ediciones del Humans Fest, el ciclo aborda cuestiones como la igualdad de género desde diferentes perspectivas, el acceso al trabajo y la vivienda digna, la lucha por los derechos medioambientales o la defensa de los territorios, entre otras, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

'Un mundo en movimiento' se desarrollará a lo largo de 2025 en 18 países de América Latina y en Guinea Ecuatorial, a través de la Red de Centros Culturales de la AECID y las Embajadas de España en Colombia, Cuba, Ecuador y Venezuela.

El objetivo es "llevar el cine social y comprometido a todos los rincones, especialmente a lugares donde la audiencia sufre vulneraciones sistemáticas de derechos, como reflejan estas películas, y donde los espacios de reflexión son especialmente necesarios".

'A room of my own' --premio a Mejor Largo de Ficción en 2023--, 'Gallo rojo' --mención honorífica como Mejor Largo de Ficción en 2024--, 'La pampa, Camping du lac, La guardia blanca' --premio a Mejor Largo Documental en 2024-- y 'Llavors' --proyección inaugural de Humans Fest en 2024-- formarán parte de los largometrajes seleccionados este año para este ciclo.

En cuanto a los cortometrajes, tres de ellos se crearon colectivamente en el taller de cine para activistas que realizó Humans Fest el año pasado con entidades sociales valencianas: 'New Val 2075', 'No lugares' y 'Moverse en horizontal'. A ellos se suman otros nueve que han concursado en la Sección Oficial del festival: 'Puyuelo' --premio a Mejor Corto Documental en 2024--, 'Where children don't dream' --mención honorífica como Mejor Corto Documental en 2024--, 'El pisito, Las alturas, Riscaldamento locale' --premio a Mejor Corto de Ficción en 2024--, 'Pasando Teruel' --premio a Mejor Corto Valenciano en 2024--, '13' --mención honorífica como Mejor Corto Valenciano en 2024--, 'Casting' y '180 graus'.

En total, hay trabajos originales de seis países latinoamericanos y europeos. Además, en la programación de esta edición se ha realizado una "fuerte" apuesta por el cine valenciano sobre derechos humanos con la inclusión de seis propuestas de producción valenciana, de las que tres han sido filmadas originalmente en valenciano.

Con esta iniciativa ambas instituciones mantienen su "compromiso" en la defensa de los derechos humanos, "traspasando fronteras a través del cine como medio de denuncia social y motor de cambio".

LA FILMOTECA DE AECID

La Filmoteca de la AECID, fundada por Lola Millas, se ha considerado como "una herramienta de respaldo para las proyecciones en el exterior a través de embajadas, consulados, centros culturales y de formación o universidades extranjeras".

Su fundadora tenía el objetivo de "compartir el compromiso del cine, su cultura y conocimiento en todas partes del mundo". Por ello, cada año la Filmoteca Lola Millas de la AECID desarrolla diferentes acciones vinculadas a su compromiso social, como es el caso del ciclo 'Un mundo en movimiento' que inició en colaboración con Humans Fest en 2023.

HUMANS FEST

Humans Fest es uno de los principales proyectos impulsados por Fundación por la Justicia, que lo inició en 2008. Este año se celebra la XVI edición del festival, dedicada a los conflictos armados y la cultura de paz. Humans Fest forma parte de la red internacional Human Rights Film Network junto a otros 52 festivales de cine y derechos humanos de todo el planeta.

Su XV edición, la última que se ha celebrado, ha contado con la colaboración de Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana; Institut Valencià de Cultura; Ayuntamiento de València; el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); la Diputació de València; Caixa Popular y Teika. Asimismo, la radiotelevisión autonómica valenciana, À Punt, es el medio oficial del festival.