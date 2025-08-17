El humo de los incendios de la Península y el polvo en suspensión del desierto tiñen de blanco el cielo de la Comunitat - AEMET

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El humo de los incendios del noroeste de la Península y el polvo en suspensión del desierto han provocado que este domingo el cielo en la Comunitat Valenciana se vea de un color "blanquecino".

Así lo ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje en la red social 'X', en el que ha apuntado que la visibilidad horizontal "no es mala", lo que denota que la nube de humo no circula junto al suelo, sino por capas medias y altas.

El organismo de meteorología ha señalado, sobre las 17.34 horas de este domingo, que esta nube de humo avanza de norte a sur por el nordeste de la Península y por el Mediterráneo occidental y Baleares.