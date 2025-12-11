El humorista Carlos Latre protagoniza una jornada del Aula UNED Senior en el Grao de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 11 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El humorista castellonense Carlos Latre, Hijo Predilecto de la ciudad desde 2023, ha sido el invitado principal de una nueva sesión del Aula UNED Senior dentro del ciclo 'Diálogos', celebrada esta mañana en el Casal Jove del Grao de Castelló. Bajo el título 'El orgullo del Grau y de la ciudad de Castellón', Latre ha conversado con el público, entre los que se encontraban alumnos procedentes del programa de la segunda oportunidad, sobre sus raíces, su trayectoria y su vínculo permanente con Castellón, convirtiéndose en uno de los puntos de mayor interés cultural del mes.

El acto ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, así como de la concejala del Grao, Ester Giner, y la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, quienes han querido acompañar al célebre humorista en esta jornada de diálogo con el vecindario.

La alcaldesa ha destacado la relevancia del encuentro tanto por la figura de Latre como por el lugar elegido. "Ha sido un auténtico placer asistir a la charla de Carlos Latre, uno de los mejores embajadores de nuestra ciudad, que presume de Castellón allí donde va. Celebrar este encuentro en el Grao forma parte de nuestra estrategia para que el distrito tenga actividad todos los meses del año. La ciudadanía está respondiendo muy positivamente y eso nos confirma que el Grao quiere, y merece, una programación viva y constante", ha dicho.

Begoña Carrasco ha recordado que, gracias al convenio con la UNED, se dispone de un Aula Senior en el Casal Jove del Grao para fomentar las actividades dirigidas a los mayores.

El Ayuntamiento de Castelló está desarrollando una programación estable en el Grao que incluye propuestas culturales, lúdicas, formativas y de ocio destinadas a desestacionalizar el distrito marítimo y convertirlo en un espacio dinámico más allá de la temporada estival.

Esta es la segunda charla impulsada por la UNED dentro de su ciclo de diálogos en Castellón, tras la celebrada recientemente en la extensión de Vila-real. La iniciativa forma parte de una propuesta educativa que acerca contenidos culturales y locales, como la historia del CD Castellón o el talento castellonense representado por Latre, a la ciudadanía mediante encuentros presenciales de acceso libre.

Al finalizar el acto, Alejandro Ribes, director del Centro Asociado a la UNED, ha entregado una placa de agradecimiento a la alcaldesa, Begoña Carrasco y a Carlos Latre por su colaboración y participación en los Dialogos.