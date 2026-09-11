La IA y el futuro de la educación, a debate en ECTEL 2026 en València

Archivo - Un móvil con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial). ARCHIVO. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rigor pedagógico es compatible con la innovación tecnológica y la inteligencia artificial. Esa es la idea central de la edición de 2026 de la European Conference on Technology-Enhanced Learning (ECTEL), que se desarrollará del 14 al 18 de septiembre en UNED València y que reunirá a unos 200 especialistas bajo el lema 'Mindful TEL: Learning Technologies Shaped with Intention' (TEL Consciente: Tecnologías de aprendizaje moldeadas con intención).

En el congreso, organizado por el centro asociado y la ETSI Informática de la UNED, se debatirá la forma de garantizar que el diseño de las herramientas mantenga los valores humanos y la intención educativa.

Sus contenidos están articulados en torno a cuatro grandes ejes temáticos que abordarán la intersección entre la tecnología, la pedagogía y la agencia metacognitiva de estudiantes y docentes, así como el diseño y evaluación de sistemas digitales (inteligencia artificial, entornos inmersivos o adaptativos) enfocados en la colaboración humano-tecnología, detalla la organización en un comunicado.

La convocatoria abordará también contextos y ecologías de aprendizaje en diferentes niveles educativos, desde etapas tempranas hasta la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida, junto con dimensiones sociales, éticas y de equidad, que incluyen cuestiones de inclusión, accesibilidad, alfabetización digital/IA, políticas y gobernanza responsable.

Con estas metas, el evento congregará a 200 investigadores internacionales, desarrolladores educativos, profesionales y líderes de la industria tecnológica en una edición presencial que incluirá un Consorcio de Doctorado destinado a investigadores noveles y talleres especializados de grupos de interés.

PRINCIPALES PONENTES

Entre los principales ponentes confirmados figuran Cristina Conati, de la University of British Columbia, especializada en inteligencia artificial explicable y personalizada aplicada a la educación; Rupert Wegerif, de la University of Cambridge, fundador del Digital Education Futures Initiative, centrado en el diseño de tecnologías para potenciar la inteligencia colectiva frente a los retos de la IA; y Katie Stasaski, de Google DeepMind, investigadora enfocada en la evaluación y mejora de modelos lingüísticos avanzados (como LearnLM/Gemini) orientados a la pedagogía en centros escolares.

La catedrática de Inteligencia Artificial de la UNED y responsable de la organización local de ECTEL 2026, Olga C. Santos, pone de manifiesto que el encuentro "llega en un momento especialmente relevante, en el que la inteligencia artificial está transformando la educación a una velocidad extraordinaria".

"En una universidad a distancia como la UNED, donde la tecnología desempeña un papel fundamental para acercar la enseñanza y acompañar a los estudiantes, explorar las posibilidades que ofrece la IA resulta especialmente relevante. No podemos quedarnos al margen de estos cambios: desde la universidad debemos contribuir activamente a decidir cómo queremos incorporar estas tecnologías, con qué objetivos y manteniendo siempre las necesidades de las personas y el propósito educativo en el centro", razona.

Santos celebra la "excelente acogida" de esta edición y la colaboración que ha hecho posible su celebración: "La UNED tiene una estructura singular, con una red de centros asociados distribuida por todo el territorio que acerca la universidad a estudiantes y sociedad. La organización de ECTEL es también un ejemplo de las posibilidades que ofrece esta estructura: el congreso es fruto de la estrecha colaboración entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y el Centro Asociado UNED Alzira-Valencia, combinando la actividad académica e investigadora de la Escuela con el conocimiento, la experiencia y el apoyo del Centro en el territorio".

Para la experta, esta edición tiene además un componente personal que refleja la continuidad de la propia comunidad científica: "Mi primera contribución a ECTEL fue hace exactamente veinte años, en el Doctoral Consortium de ECTEL 2006. Volver ahora como responsable de la organización local y ver participar también a estudiantes de doctorado a los que superviso muestra muy bien cómo estos congresos contribuyen a crear y acompañar nuevas generaciones de investigadores".

Por su parte, el director del Centro Asociado UNED Alzira-Valencia, Alejandro Cerdá, ha subrayado la relevancia del encuentro científico, que aborda uno de los temas de mayor impacto en la vida académica y en la sociedad en general.

"UNED València abre sus puertas a algunas de las personalidades más destacadas en el ámbito de la educación y la investigación para contribuir a seguir ampliando horizontes pedagógicos y colocarse a la cabeza de la formación del futuro", apunta.

ECTEL es la conferencia anual de la Asociación Europea de Aprendizaje Mejorado por Tecnología (EATEL), entidad que promueve la investigación, la creación de conocimiento, la educación y la formación continua en el ámbito del aprendizaje mejorado por tecnología, al tiempo que fomenta la colaboración entre investigadores, proveedores y usuarios de todo el sector.

Celebrada por primera vez en Creta en 2006, ECTEL alcanza su 21.ª edición en València en 2026. Esta será la tercera edición de la conferencia en España -tras las celebradas en Barcelona en 2010 y Toledo en 2015- y la primera en la capital del Turia.