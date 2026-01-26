El IAC convoca la quinta edición de los Premios del Documental Alicantino

Archivo - Sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha convocado la quinta edición de los Premios del Documental Alicantino DOCS ALC, creados para "incentivar la producción de documentales y piezas audiovisuales realizados por autores nacidos o residentes" en municipios de Alicante, así como para "reconocer las mejores producciones documentales de temática relacionada con la provincia".

Los interesados en presentar sus trabajos tienen de plazo hasta el próximo día 6 de marzo y las bases pueden consultarse en la página web del IAC, según ha detallado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El certamen consta de dos modalidades, el premio al mejor documental presentado por un autor nacido o residente en la provincia de Alicante, dotado con 3.000 euros, y el galardón al mejor documental con temática relacionada con la provincia, especialmente enfocada a la cultura, el patrimonio o las artes escénicas, que asciende a 2.000 euros y cuya autoría puede proceder de cualquier comunidad autónoma.

Una de las novedades de esta edición es que los premiados en la edición anterior no podrán presentarse de nuevo hasta transcurridas tres convocatorias. El pasado año los trabajos ganadores fueron 'Becket y el rinoceronte blanco', de Adán Aliaga, y 'La Festa. El Misterio de Elche', de Pablo Más y Manuel Gutiérrez.

"Desde la Diputación impulsamos un año más la convocatoria de estos premios que poco a poco se están posicionando en el sector cinematográfico y a los que concurren obras que dan muestra del dinamismo y la calidad de los profesionales que tenemos en la provincia", ha manifestado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.