Ibáñez (Compromís) tilda a Cuenca de persona "insoportable" además de "chulesca": "No está aficionado a decir la verdad"

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso y coportavoz de Iniciativa Alberto Ibáñez ha calificado al ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, como una persona "insoportable", además de "chulesca", y ha avanzado que le trasladarán "todas las preguntas pertinentes" el próximo martes en su comparecencia en la comisión sobre la dana del Congreso, aunque ha admitido que este no está "aficionado a decir la verdad".

De este modo lo ha manifestado Ibáñez este viernes en una rueda de prensa junto a la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, el día en que Cuenca ha acudido a los juzgados de Catarroja, por cuarta vez, para entregar la tarjeta SIM de su teléfono con el objeto de insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del día de la dana, pero antes de saber que los técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat (DGTIC) no han logrado recuperarlos.

El representante de Compromís ha indicado que la coalición, personada en el procedimiento, había pedido que técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat pudieran recuperar los mensajes de WhatsApp de Cuenca. Tras entregar la SIM, los técnicos han intentado recuperar sus mensajes pero estaban todos borrados. Por este motivo, se ha solicitado que se oficie a la Policía Judicial que lo intenten ellos, ha podido saber Europa Press.

Así mismo, y tras requerirlo precisamente Compromís --personado en el procedimiento--, se pedirá como último recurso a Meta y WhatsApp, como empresa, para que aporte información sobre los mensajes. A esta solicitud ha accedido previamente Cuenca.

Paralelamente, el parlamentario de Compromís ha indicado que la formación había pedido que Cuenca volviera a comparecer en la comisión de investigación del Congreso porque, a su juicio, ha "mentido". El nuevo testimonio del que fuera jefe de gabinete de Mazón está fijado para el martes 20 de enero a las 11.00 horas y Compromís ha avanzado que allí le transmitirá "todas las preguntas pertinentes" y ha hecho hincapié en que es la persona "que más ha pasado por el juzgado --de Catarroja-- y el Congreso".

Los comisionados del Congreso decidieron en diciembre volver a llamar a Cuenca para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se ha conocido después, a raíz de difundirse los Whastapp que intercambió con la entonces consellera Salomé Pradas y que, según él, están "descontextualizados".

Ibáñez ha sostenido que Cuenca era "quien hablaba" el día de la dana con Pradas, lo que revela la "codirección" del Cecopi entre esta y Carlos Mazón, algo que era "constante". "Mientras Mazón estaba en El Ventorro, Cuenca estaba dispersando medidas importantes y diciendo a Pradas que no confinara a la población, unas medidas que hubieran salvado vidas", ha subrayado.

Además, y tras el careo entre Pradas y Cuenca del pasado lunes, quedó claro que con la incorporación de Mazón a la reunión del Cecopi, el entonces 'president' de la Generalitat "tomó el mando" de la emergencia, "como es normal". Y ha incidido en que, según un informe, a esa hora "no se habían producido 70 de las 230 muertes", por lo que "la cuestión de Mazón no es solo política, también penal".

Por ello, ha garantizado que desde Compromís intentarán que José Manuel Cuenca, en su nueva comparecencia en la comisión sobre la dana del Congreso el próximo martes, pueda "decir la verdad", aunque ha asegurado que no está "aficionado" a ello. "A ver si tenemos más suerte", ha zanjado.