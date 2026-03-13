El IBV ayuda a empresas a diseñar maquinaria con criterios ergonómicos para cumplir el nuevo reglamento europeo

IBV ayuda a las empresas a diseñar y fabricar maquinaria con criterios ergonómicos - IBV

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado soluciones para ayudar a las empresas de diseño y fabricación de máquinas a cumplir con los requisitos ergonómicos establecidos en el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2023/1230, que entrará en vigor en enero de 2027 y que incluye aspectos en esta área "de obligado cumplimiento", lo que aumenta las exigencias para los fabricantes europeos.

El proyecto, denominado Ergo_Maquinas, apoyado por el IVACE+i y financiado por la Unión Europea, cuenta con la colaboración de empresas de los sectores de fabricación, ingeniería y comercio, como Maf Roda Agrobotic, TICE. Engineering Solutions, Cebria, Henko Manufacturing, así como la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval).

Según ha informado el IBV en un comunicado, el sector de las máquinas constituye "una parte esencial de la industria mecánica y uno de los núcleos industriales de la economía europea". Sin embargo, en muchos casos, el diseño "no ha tenido suficientemente en cuenta la diversidad de características físicas de la población usuaria".

Esta falta de adaptación puede traducirse en posturas forzadas o esfuerzos excesivos y, como consecuencia, "una mayor incidencia de trastornos musculoesqueléticos asociados al uso de maquinaria". La integración de criterios ergonómicos desde las fases de diseño y fabricación de las máquinas, junto con una correcta instalación y mantenimiento, permite reducir estos riesgos y mejorar las condiciones de trabajo.

Con el objetivo de avanzar en esta dirección, se promulgó el nuevo Reglamento (UE) 2023/1230, cuya entrada en vigor en enero de 2027 establece el nuevo marco regulador obligatorio para las empresas europeas de este ámbito y refuerza la consideración de los factores ergonómicos en el diseño y la fabricación de las máquinas.

En este contexto, el IBV ha puesto en marcha este proyecto cuyo objetivo es generar conocimiento y herramientas prácticas para ayudar a que las empresas fabricantes de máquinas puedan cumplir con el nuevo reglamento y las normas de ergonomía aplicables, incorporando, además, la perspectiva de género conforme a los mandatos de la UE.

El nuevo marco reglamentario establece que, en las condiciones previstas de utilización, se eliminarán o reducirán lo máximo posible la molestia, la fatiga y el estrés físico y psíquico del operador. Para ello, se deberán tener en cuenta, al menos, los principios ergonómicos de adaptarse a las diferencias morfológicas, de fuerza y de resistencia de los operadores; evitar la necesidad de exigir posturas o movimientos de trabajo exigentes y fuerzas manuales que superen la capacidad de la persona operadora; proporcionar espacio suficiente para los movimientos de las distintas partes del cuerpo de la persona operadora, entre otras.

En palabras de Mercedes Sanchis, directora de innovación en Bienestar y Salud Laboral del IBV, la metodología empleada "contempla criterios de inclusividad y diseño con enfoque de género, que garanticen que las máquinas puedan ser utilizadas de forma segura y eficiente por una población laboral cada vez más diversa en términos de sexo, edad y origen geográfico".

Estas investigaciones han implicado un análisis previo de la nueva reglamentación y de las normas armonizadas de aplicación, identificando los aspectos clave y las medidas antropométricas más relevantes para el diseño ergonómico.

BASES DEL IBV

A partir de las medidas antropométricas identificadas se ha extraído de las bases del IBV, de más de 12.000 mujeres y hombres de la población europea, la información clave para dar respuesta a los requerimientos ergonómicos que el reglamento recoge para el diseño y fabricación de las máquinas.

Ergo_Maquinas está dirigido especialmente a empresas de los sectores de fabricación de maquinaria e ingenierías, todos ellos con un "alto grado de mecanización y riesgo asociado". Estos sectores están demandando "de manera urgente" metodologías, datos antropométricos y soluciones de aplicación práctica que les permitan cumplir con la reglamentación.

Este proyecto permite a las empresas de la Comunitat Valenciana y a las españolas adelantarse a la entrada en vigor de los cambios reglamentarios y reforzar su compromiso con la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras.