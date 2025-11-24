El ICOEV confirma que el tratamiento a la niña de 6 años fallecida en una clínica fue realizada por médicos colegiados

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha confirmado en un comunicado que los tratamientos odontológicos y la anestesia realizadas en una clínica dental privada en Alzira (Valencia), tras los que falleció una niña de seis años, fueron realizados por médicos colegiados.

El ICOEV lamenta "profundamente" el fallecimiento de la menor y el ingreso de otra niña de 4 años tras la realización de tratamientos odontológicos en ambos casos con sedación administrada por un médico especialista en anestesia en la localidad de Alzira.

Asimismo, ha trasladado sus condolencias a la familia de la menor fallecida "en estos difíciles momentos" al tiempo que se desea una evolución positiva de la otra menor ingresada, que hoy ha salido de la UCI.

Desde el ICOEV se ha asegurado que en ambos casos, "los tratamientos odontológicos fueron realizados por una profesional colegiada y formada en odontopediatría y por otro lado la administración de anestesia intravenosa fue realizada por un médico colegiado especialista en anestesia".

El Colegio ha señalado que no debe realizar más valoraciones teniendo en cuenta que se ha abierto una investigación judicial del caso "por respeto a la investigación en marcha como por responsabilidad y prudencia de la institución al desconocer circunstancias concretas del caso".