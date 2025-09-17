Identifican piezas documentales de "extraordinario interés" sobre los Fueros del Reino de Valencia

Presentación de la investigación de la miscelánea jurídica con versiones de los Fueros del Reino de València de los siglos XV y XVI. De izquierda a derecha: Francisco Gimeno, Cristina Tomás y Carlos Hermenegildo. - UV

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Histórica de la Universitat de València (UV) ha llevado a cabo una investigación que ha permitido identificar una "valiosa miscelánea jurídica" --conjunto de documentos con ajustes realizados sobre leyes previas-- que incluye varias versiones, manuscritas e impresas, de los Fueros del Reino de Valencia, el conjunto de leyes que rigieron el territorio durante más de cuatro siglos, entre los años 1261 y 1707.

Esta documentación dispersa se recoge en un libro, con la firma ms 897. En la presentación se ha descrito el contenido, con tres piezas de "extraordinario interés". Son un manuscrito del siglo XV, con los fueros promulgados por los reyes Jaume I, Alfons el Benigne, Pere el Cerimoniós, Martí l'Humà i Alfons el Magnànim. También hay un incunable impreso en València el año 1493, con los fueros establecidos por Fernando el Católico en las Cortes de Orihuela (1488); y un tercer documento, los Fueros de Monzón (1518), impresos en Valencia por Joan Jofré. Solo este último documento, los Fueros de Monzón, estaba catalogado. Los otros dos estaban referenciados de forma insuficiente.

El hallazgo se ha presentado este miércoles en el Centro Cultural La Nau de València en un acto que ha contado con la presencia de Francisco M. Gimeno Blay, catedrático de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UV, que ha dirigido el equipo de catalogación de manuscritos, ha destacado: "El incunable (cualquier libro impreso desde la invención de la imprenta hasta 1500) impreso en València en 1493 supera las fronteras valencianas, e incrementa el número de incunables de la UV, y también los conservados en España".

"La importancia del contenido del libro es que incorpora información sobre juristas valencianos como el que hizo esa miscelánea, las notas marginales, y que aporta información de los usos de la miscelánea jurídica en determinado momento", apunta Francisco Gimeno.

Por su parte, Cristina Tomás, directora del Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UV, ha destacado que el estudio y la catalogación del fondo antiguo de las bibliotecas patrimoniales es una tarea de gran complejidad. "Requiere conocimiento especializado, tiempo y una dedicación que supera con creces el habitual, y la colaboración estrecha entre bibliotecarios e investigadores", ha dicho.

Carlos Hermenegildo, vicerrector de Investigación de la Universitat de València, durante la presentación, en la Sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Histórica, ha agradecido "el trabajo y entusiasmo del profesor Gimeno, a Cristina Tomás y al Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UV, especialmente a María Jesús García Mateu y a todo el personal de esta biblioteca".

HIPÓTESIS SOBRE EL CREADOR

El volumen no ha conservado ningún indicio que permita conocer quién creó esta miscelánea, probablemente algún jurista o erudito valenciano. Algunos autores han sugerido que el volumen perteneció a Francesc Pérez Bayer, afirmación no comprobada.

El libro religa todos los documentos como si se tratara de una única obra. En realidad, las tres obras conforman una pequeña biblioteca jurídica portátil. Estos materiales han sido catalogados y digitalizados y se pueden consultar en el catálogo Trobes y en la Biblioteca Digital Somni de la Universitat de València.