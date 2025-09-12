El II concurso 'AstroCiutat. El universo en imágenes' alcanza una participación "espectacular":"Ha venido para quedarse"

Destacan que las fotografías "han sido de mejor calidad que el año pasado"

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del concurso 'AstroCiutat. El universo en imágenes' ha contado con una participación "espectacular" y unas fotografías de "mejor calidad", lo que afirma que este certamen, que fusiona la fotografía con la astronomía, "ha venido para quedarse".

Así lo ha indicado la directora general de la Ciutat de les Arts i les Cièncias, Ana Ortells Miralles, este viernes durante la jornada gratuita organizada por el Museu de les Ciències de València sobre astrofotografía con motivo de este concurso.

El jurado de este certamen, convocado por la Ciutat de les Arts i les Ciències y al que se han presentado trabajos procedentes del territorio nacional e internacional, está integrado por el reconocido astrofotógrafo Jesús M. García Flores, el fotógrafo Toni Sendra, un representante de la Ciutat de les Arts i les Ciències, de los patrocinadores Sony y FotoAstro González, así como también de los colaboradores Asociación Valenciana de Astronomía (AVA) y la Asociación Astronómica de Aras de los Olmos.

"Hay una especialidad de la fotografía que es la astrofotografía, que es la disciplina que captura la belleza del cosmos, tanto lo que llamamos cielo profundo como una galaxia, nebulosa, como imágenes más fáciles de ver o más al alcance de todos como por ejemplo una vía láctea", ha detallado.

La directora general ha puesto en valor las fotografías presentadas al certamen, pues, a su juicio, "son una pasada, son muy bonitas". "Tenemos de fotógrafos y fotógrafas más aficionados, también otros más profesionales, con lo cual el abanico es muy amplio, así que es un concurso abierto a todos", ha resaltado.

Asimismo, ha indicado que, aunque no ha estado en el jurado, le han trasladado que ha sido "complicado" poder elegir a los ganadores de esta segunda edición. "Las fotografías clasificadas para lo que es la fase final, las 100 últimas, han sido de mejor calidad que el año pasado. Hemos tenido unas poquitas menos, también es verdad que sacamos el concurso un poco más tarde, al final se retrasó, pero bueno, mucha calidad", ha manifestado.

La directora general ha subrayado que la astronomía "es una disciplina científica que se trata mucho en este museo": "Tratamos mucho el tema del cosmos, del espacio, tiene una historia vinculada a este museo".

"El hecho de que esta exposición esté aquí, en la Calle Menor, que es una zona de tránsito y gratuita dentro de lo que es el museo, hace que pase muchísima gente por aquí, entre un millón y medio y dos millones de personas al año", ha concluido.

CONCURSO INTERNACIONAL

Por su parte, Jesús García Flores, miembro del jurado, ha subrayado que este es el primer concurso internacional que se hace en España de astrofotografía. "Tenemos otros concursos en España que son internacionales, pero ninguno especialmente dedicado a la astrofotografía", ha reiterado.

"Este año ha habido menos obras, pero el nivel ha sido brutal. De hecho, deliberamos muchísimo más que el año pasado", ha destacado, al tiempo que ha expresado estar "contento", puesto que el concurso "ha funcionado", ya que la gente "participa" con una "muy buen calidad".

Preguntado por la deliberación para elegir al ganador, ha detallado que se tienen en cuenta "la técnica y el contenido artístico" de la fotografía: "Te puede gustar una fotografía que sea artística y muy bonita, pero es muy fácil de conseguir. Pero, por ejemplo, hacer una galaxia que está a millones de años luz es mucho más complicado".

García Flores ha resaltado que para él es un "logro" formar parte de este jurado: "Que me llamaran como astrónomo para poder hacer mi hobby realidad es un verdadero logro".

PREMIADOS

En la categoría 'Circumpolar', la ganadora ha sido la fotografía titulada 'Testigos del tiempo' de María González, quien ha expresado que es un "orgullo increíble" ser premiada, ya que no lleva "mucho tiempo" haciendo fotografía nocturna.

La galardonada ha señalado que el año pasado ya participó en este concurso, pero no ganó ningún premio y se le quedó "la espinita". "Esta foto la verdad es que me gusta mucho, tiene un significado especial para mí", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que es astrofísica, por lo que, con este certamen, ha enlazado sus dos "pasiones": la fotografía y el universo.

"Me fui al campo por la noche y dejé la cámara unas tres horas haciendo fotos. Está compuesta por unas 400 fotos de 25 segundos y después la procesé con mucho cariño y ya está", ha destacado González, quien ha añadido que "lo bueno es ir durante el día para poder crear bien la composición, para poder saber muy bien dónde te tienes que colocar".

En esta línea, ha resaltado que realizó una serie de fotos para conseguir reflejar el movimiento de rotación de la Tierra en este campo.

Asimismo, el segundo premiado en la categoría 'Vía Láctea', Daniel Viñé García, ha expresado que es "un orgullo y un honor" la distinción que ha conseguido gracias a su fotografía 'Las estrellas sobre la tierra de sal'.

En este sentido, ha recalcado que es un hobby, un "modo de vida" al que "le dedicas 24 horas", por lo que este premio "es una recompensa a todo el esfuerzo que has hecho durante todo este tiempo".

"Está sacada en el noroeste de Argentina, en una zona muy remota, donde no llegan las carreteras ni nada", ha indicado, al tiempo que ha señalado que se trata de una panorámica de nueve fotografías tomada con "una cámara astromodificada para coger la luz ultrarroja, una montura ecuatorial para sacar más detalles de lo nocturno". "También hay ciertas tomas que tienen un filtro de brillo a las luces en la cámara para resalzar las estrellas más brillantes", ha añadido.

El premiado ha recalcado que se trata de un proceso "un poco complejo", pero luego ve el resultado final y le alegra "mucho". "Lo que representa para mí --la obra-- es la maravilla del cielo nocturno, que es todo un espectáculo y es algo que todo el mundo tiene que experimentar", ha concluido.

MESA REDONDA

El evento ha arrancado a partir de las 19.30 horas, con la mesa redonda 'Bajo un mismo cielo. Planifica, dispara y protege el brillo de las estrellas', en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències. Se trata de una actividad de libre acceso hasta completar aforo.

El encuentro ha sido moderado por el fotógrafo Jesús Manuel García Flores y en él han participado profesionales como el cofundador de PhotoPills, Antoni Cladera; el director comercial de Foto Ruano, Daniel Ruano, y la presidenta de la Fundación Starlight, Antonia Varela.

La mesa redonda ha abordado temas como la planificación precisa, cómo sacar el máximo partido al equipo fotográfico y ha sido, a la vez, una oportunidad para reflexionar sobre cómo cuidar ese cielo estrellado que tanto inspira.

En este diálogo abierto, se han abordado "aspectos clave" como la planificación de sesiones nocturnas, el uso eficiente del equipo fotográfico y los retos técnicos que plantea capturar el cielo estrellado. Asimismo, se han mostrado herramientas digitales al alcance de cualquier aficionado, consejos prácticos sobre cámaras y ópticas, y experiencias de campo que sirven para guiar tanto a iniciados como a fotógrafos con más recorrido.

Tras la mesa redonda, se ha celebrado la entrega de los premios de la segunda edición del concurso 'AstroCiutat. El universo en imágenes' y la inauguración de la exposición de las diez imágenes ganadoras, en la calle Menor del Museu de les Ciències.

A partir de las 21.30 horas, los asistentes pueden participar en una observación astronómica con telescopios donde se pueden contemplar cúmulos estelares y estrellas dobles.